Ierarhii ortodocși din Canada s-au reunit la Toronto: Au crescut atât convertirile, cât și provocările

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, a participat miercuri, la Toronto, la sesiunea plenară a Conferinței Episcopilor Ortodocși din Canada (CCOB). Ierarhii au remarcat adăugarea continuă de catehumeni și convertiți, dar și provocările cu care se confruntă comunitățile, între care scăderea demografică a parohiilor din zona rurală.

Întâlnirea fost găzduită de Arhiepiscopul Ortodox Grec Sotirios al Canadei și a reunit ierarhi ai diferitelor jurisdicții ortodoxe din Canada: Mitropolitul Ucrainean Ilarion și Episcopul Ucrainean Andriy ai Canadei, Arhiepiscopul Natanael al Episcopiei Ortodoxe Române a Americii (Orthodox Church of America), și Episcopul vicar Clement al Episcopiei Ortodoxe Bulgare din SUA, Canada și Australia.

După rugăciunea de deschidere, ierarhii au analizat o serie de teme de interes major pentru viața Bisericii, între care evoluțiile demografice ale comunităților creștine, formarea clerului, conformitatea administrativă cu legislația canadiană, provocările pastorale și cooperarea inter-ortodoxă.

Dezvoltare și provocări

Ierarhii au prezentat situația eparhiilor pe care le păstoresc, subliniind atât semne încurajatoare de dezvoltare, cât și dificultăți structurale semnificative.

Mai multe jurisdicții au raportat o creștere constantă a numărului de catehumeni și convertiți, inclusiv persoane provenind din diverse grupuri etnice. Marile centre urbane continuă să beneficieze de imigrație și de adăugarea unor canadieni proveniți din alte tradiții creștine.

În contrast, episcopii au remarcat dificultățile cu care se confruntă comunitățile rurale. În provincii precum Manitoba și Saskatchewan, scăderea populației și nivelul redus al imigrației afectează viabilitatea multor parohii mici. Ca răspuns, unele eparhii au inițiat un proces de reorganizare administrativă și de integrare a clerului și credincioșilor nou-sosiți.

Au fost prezentate noi inițiative misionare, considerate exemple pozitive de evanghelizare și mărturie creștină. Totodată, academiile teologice, programele pentru tineret și organizațiile de femei continuă să joace un rol important în susținerea vieții bisericești.

Formarea clerului și a liderilor

Lipsa clerului în unele jurisdicții a constituit una dintre preocupările recurente ale reuniunii. Episcopii au remarcat că atragerea preoților din țările de origine devine tot mai dificilă, în timp ce concurența dintre parohii pentru personal clerical disponibil se intensifică.

În același timp, experiența trimiterii candidaților la studii teologice în afara Canadei nu s-a dovedit întotdeauna sustenabilă pe termen lung, ceea ce determină mai multe eparhii să încurajeze vocațiile locale, inclusiv în rândul persoanelor care îmbrățișează slujirea pastorală mai târziu în viață.

Schimbările demografice din comunitățile parohiale au generat, de asemenea, discuții privind echilibrul dintre utilizarea limbilor liturgice tradiționale și folosirea limbilor locale, în special engleza și franceza.

Aspecte juridice

O parte importantă a lucrărilor a fost dedicată chestiunilor juridice și administrative. Reprezentanții unor jurisdicții au semnalat costurile semnificative asociate procesului de conformare la prevederile actualizate ale Legii privind organizațiile non-profit din provincia Ontario.

Conferința a analizat diferitele modele de administrare și proprietate a bunurilor bisericești. În unele jurisdicții, proprietățile parohiale sunt deținute direct de eparhie, în timp ce altele favorizează transferarea titlurilor de proprietate către comunitățile locale. Au fost examinate și formule mixte, aplicate în special în cazul parohiilor urbane și al mănăstirilor.

În plus, episcopii au discutat recomandări recente formulate de autoritățile publice cu privire la limitarea libertății de exprimare în spațiul public în ceea ce privește citarea și explicarea textelor sacre.

Primirea convertiților

O parte importantă a discuțiilor a fost alocată modalităților de primire a convertiților în Biserica Ortodoxă. O atenție deosebită a fost acordată practicii cunoscute ca „rebotezare”. S-a remarcat că, deși anumite centre monahale, inclusiv unele asociate cu Muntele Athos, au o abordare mai strictă, aceasta nu reflectă în mod obișnuit practica pastorală a majorității Bisericilor Ortodoxe.

Adunarea a reafirmat acordurile teologice existente la nivel nord-american între Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică privind recunoașterea reciprocă a botezului canonic.

De asemenea, au fost analizate provocările pastorale legate de integrarea persoanelor provenite din societăți postcomuniste, care adesea au o identitate ortodoxă culturală, dar o formare religioasă limitată.

Planuri de viitor

Mai multe comisii permanente, inclusiv Comitetul pentru Capelanii Militari, au prezentat rapoarte. Participanții au discutat transformările prin care trece instituția capelanului militar și provocările pe care acestea le ridică în raport cu valorile și practicile tradițiilor creștine istorice.

Episcopii au analizat modalități de încurajare a unor concelebrări liturgice inter-ortodoxe la nivel pan-canadian, în special în centre importante precum Toronto și Montreal.

Comisia pentru Viața Monahală a propus organizarea unei conferințe monahale naționale și a abordat mai multe aspecte canonice referitoare la funcționarea administrativă a mănăstirilor și buna lor integrare în ordinea canonică.

Alte discuții au vizat pastorația tinerilor, relațiile ecumenice și răspunsul pastoral al Bisericii la legislația canadiană privind asistența medicală pentru moarte la cerere (MAID).

Lucrările sesiunii plenare s-au încheiat cu pregătirile pentru următoarea întâlnire și cu reafirmarea angajamentului comun de a consolida cooperarea panortodoxă, de a răspunde provocărilor pastorale contemporane și de a promova unitatea Ortodoxiei în Canada.

Foto credit: Episcopia Canadei