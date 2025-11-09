Ierarhii care poartă numele Sfântului Nectarie își serbează ocrotitorul spiritual

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, și Preasfințitul Nectarie de Bogdania, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, își prăznuiesc duminică ziua onomastică, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina.

Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina (1846–1920) s-a născut în Silivria, Tracia, și a fost un mare slujitor al Bisericii, cunoscut pentru smerenia, blândețea și darul facerii de minuni.

După ce a fost Mitropolit de Pentapole și profesor la Atena, s-a retras pe insula Eghina, unde a întemeiat Mănăstirea „Sfânta Treime”, trăind în rugăciune, milostenie și nevoință. Este cinstit în întreaga lume ortodoxă ca grabnic ajutător al celor bolnavi și al celor aflați în suferință.

Episcopul Irlandei și Islandei

Preasfințitul Părinte Nectarie s-a născut în data de 11 ianuarie 1980 în orașul Vălenii de Munte, județul Prahova.

A studiat la Institutul „Saint-Serge” din Paris, unde a absolvit licența, masteratul și doctoratul. În 2012, și-a susținut teza de doctorat, „Taina spovedaniei – istoria dezvoltării rânduielii pe teritoriile române și teologia sa în Biserica Ortodoxă”, sub îndrumarea părintelui profesor Nicolas Ozoline.

În 1996 a fost închinoviat ca frate la Mănăstirea Crasna, iar în 2000 a fost tuns în monahism, primind numele de Nectarie, iar între anii 2010 și 2017 a fost stareț al acestei mănăstiri. În octombrie 2017, a fost numit Exarh al Mănăstirilor din Arhiepiscopia Europei Occidentale, iar în 2020, Vicar eparhial.

În iulie 2023, Preasfinția Sa a fost hirotonit în demnitatea de Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale.

În ședința de lucru din 25 octombrie 2024, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales pe Preasfințitul Părinte Nectarie ca Episcop Ortodox Român al Irlandei și Islandei.

În data de 29 februarie 2024, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a înființat Episcopia Ortodoxă Română a Irlandei și Islandei, cu sediul la Dublin. Aceasta, împreună cu Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord, face parte din Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania s-a născut la 15 noiembrie 1968, în municipiul Brăila. În 1987 a terminat Liceul Industrial nr. 5 din Brăila, iar în anul 1994 a absolvit Colegiul Universitar Tehnic Galați (subinginer în profilul nave și echipamente navale).

Ierarhul a urmat apoi studiile de licență la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Pitești în perioada 2001-2005, iar pe cele de masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu în perioada 2009-2011.

Episcopul vicar a intrat în viața monahală la Mănăstirea Putna, unde a fost tuns în monahism la 20 noiembrie 1996 de către Preasfințitul Părinte Gherasim Putneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

În data de 1 octombrie 2000, a fost numit egumen al Schitului Sihăstria Putnei, iar ulterior a fost hirotesit protosinghel la 25 martie 2002 de către Preasfințitul Părinte Calinic Botoșăneanul.

În anul 2005, a devenit stareț al Mănăstirii Sihăstria Putnei, fiind ridicat la rangul de arhimandrit în 2006.

În activitatea sa administrativă, din anul 2020 Preasfinţitul Părintele Nectarie a fost numit Exarh de zonă și membru în mai multe comisii ale Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

Pentru bogata sa activitate pastorală și administrativă, în data de 5 februarie 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, cu titulatura „Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania”.

Hirotonia întru arhiereu a avut loc la 16 februarie 2025, în Catedrala Patriarhală din București, în cadrul Sfintei Liturghii prezidate de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

