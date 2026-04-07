Ierarhii Basarabiei au susținut Campania Masa Bucuriei 2026

Mitropolitul Petru al Basarabiei s-a întâlnit sâmbătă cu echipele implicate în organizarea Campaniei Naționale Masa Bucuriei 2026 din Republica Moldova.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța filantropiei ca expresie autentică a credinței și a transmis un gând de binecuvântare și recunoștință echipei Misiunii Sociale Diaconia a Mitropoliei Basarabiei, Băncii de Alimente Moldova, voluntarilor implicați și tuturor partenerilor.

Ierarhii eparhiilor din Basarabia au participat personal la colecta de alimente și i-au îndemnat și pe credincioși să doneze produse alimentare neperisabile pentru familiile vulnerabile social și vârstnicii singuri.

Chemare la generozitate

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, le-a mulțumit personal voluntarilor. „Masa Bucuriei ne amintește că, în calitatea noastră de creștini, avem chemarea să fim buni și milostivi și să dăruim din puținul nostru pentru semenii noștri, care întâmpină greutăți de ordin material”, a spus ierarhul.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, s-a rugat ca Domnul să reverse har, pace, sănătate și bucurie în casele tuturor celor care s-au implicat în campanie.

Cooperare între Biserică și comunitate

Prin implicarea ierarhilor, „chemarea la milostenie a ajuns mai departe ca oricând, în Chișinău și în peste 40 de comunități”, au transmis reprezentanții Misiunii Sociale Diaconia.

„Prezența și binecuvântarea arhierească este mai mult decât un semn de susținere, este o adevărată întărire duhovnicească pentru această lucrare, aducând împreună Biserica și comunitatea în grija față de cei aflați în nevoie.”

Campania a confirmat și în acest an capacitatea comunităților din Mitropolia Basarabiei de a răspunde cu solidaritate la nevoile celor aflați în dificultate. Desfășurată în Sâmbăta lui Lazăr, în principalele rețele comerciale din țară, acțiunea a ajuns la cea de-a 17-a ediție în acest an.

S-au implicat în mobilizare și promovare influenceri de pe rețelele sociale, actori, interpreți, jurnaliști și echipe de responsabilitate sociale de la companii comerciale care activează în Republica Moldova.

Foto credit: Misiunea Socială Diaconia