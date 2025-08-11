Mesaj către tinerii prezenți la ceremoniile dedicate Sf. Nifon: Nu vă lăsați niciodată amăgiți de ceea ce doar strălucește fără profunzime

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh Patriarhal, le-a transmis, duminică, miilor de tineri prezenți la ceremoniile dedicate Sfântului Nifon de la Târgoviște, să nu se lase „niciodată amăgiți de ceea ce doar strălucește fără profunzime, adică de ideologiile confuze și distructive”.

Potrivit Mitropolitului onorific, aceste ideologii sunt înșelătoare, pentru că „deși uneori par seducătoare, ele promovează separarea, conflictul, ura și întunericul, care răpesc speranța, bucuria și frumusețea vieții!”.

IPS Nifon le-a urat tinerilor participanți ca „entuziasmul vârstei voastre să vă inspire și să vă călăuzească spre întâlnirea cu Hristos Domnul, Cel pururea tânăr, care Vă cheamă la plinătatea vieții, vă îndrumă pașii și vă ocrotește cu harul Său!”.

„Exuberanța și bucuria tinereții să vă anime ființa pentru a mărturisi credința cu magnifică stăruință și pentru a deveni misionari neînfricați ai Evangheliei lui Hristos, într-o lume care are tot mai mare nevoie de sens, de moralitate și de repere autentice”, a fost mesajul Arhiepiscopului Târgoviștei.

Tinerii în pelerinaj

Aproximativ 4000 de tineri au participat, duminică, la deschiderea ceremoniilor dedicate sărbătorii Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești.

Tinerii au provenit de la școlile din Eparhie, din partea Asociației Studenților Creștini Ortodocși din România, de la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgoviște și de la Facultatea de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște.

Cu această ocazie, IPS Nifon i-a premiat pe elevii care au obținut primele locuri la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Religie și la Olimpiada Națională Interdisciplinară „Cultură și spiritualitate românească”, dar și pe profesorii lor îndrumători.

Ceremoniile s-au încheiat cu un pelerinaj prin centrul istoric al Târgoviștei.

Foto credit: Arhiepiscopia Târgoviștei