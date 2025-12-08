Icoanele sfinților români athoniți canonizați în 2025 sunt disponibile pentru achiziție pe Colportaj.ro

Serviciul Colportaj Bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor oferă credincioșilor și tuturor celor interesați posibilitatea de a achiziționa icoanele litografiate ale sfinților athoniți români canonizați în anul 2025 de către Patriarhia Ecumenică.

Este vorba despre icoanele Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, a Sfântului Petroniu de la Prodromu, a Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul și a Sfântului Cuvios Nifon de la Prodromu.

Icoanele sunt în format A4, A5 și A7, litografiate.

Sfinții Cuvioși Dionisie și Petroniu au fost trecuți în rândul sfinților la finalul lunii august, în timp ce Sfântul Cuvios Nifon de la Prodromu și Sfântul Cuvios Nectarie Protopsaltul au fost canonizați de către Patriarhia Ecumenică în luna octombrie a anului 2025.

Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu

Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu a intrat de tânăr în viața monahală, a studiat Teologia și apoi a lucrat la Cancelaria Sfântului Sinod și la secretariatul Patriarhului Nicodim.

A ajuns în Sfântul Munte Athos în 1978 și a fost starețul obștii de la Prodromu între 1984 și 2011, anul trecerii la Domnul. Icoana litografiată este disponibilă pe site-ul Serviciului de Colportaj Bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Ziua de prăznuire este pe 24 februarie.

Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu

Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu a fost cel mai mic membru al unei familii cu opt copii din județul Botoșani. A ajuns în Sf. Munte Athos când avea 17 ani, împreună cu fratele lui, Ghimnazie.

A trecut la Domnul în 2004, la vârsta de 95 de ani. Data prăznuirii este 11 mai. Icoana litografiată poate fi comandată de pe site-ul colportaj.ro.

Sfântul Cuvios Nifon de la Prodromu

Sfântul Cuvios Nifon Prodromitul s-a născut în județul Vaslui în 1799, intrând în obștea Mănăstirii Horaița în 1826, cu numele de Natanail.

În 1840 a plecat în Sfântul Munte Athos. Întâi a viețuit în Mănăstirea Cutlumuș, iar apoi, împreună cu monahul Nectarie, a cumpărat o chilie în Schitul Sfânta Ana. Aici devine schimonah, cu numele de Nifon.

Ulterior, s-a mutat într-o chilie de pe moșia Mănăstirii Lavra. În 1852, ieroschimonahii Nifon şi Nectarie au pus temelia bisericii Schitului Prodromu. În 1860 este numit stareț al acestui Schit.

În 1870 revine în țară și a întemeiază Schitul Bucium de la Iași, ca metoc al Prodromului. După câțiva ani se întoarce în Sfântul Munte și se retrage într-o peșteră lângă mare. Trece la Domnul în 1899.

Data pomenirii este pe 13 iulie. Icoana litografiată sa poate fi achiziționată de pe siteul Colportaj.ro.

Sfântul Cuvios Nectarie Protopsaltul

Sfântul Cuvios Nectarie Protopsaltul s-a născut în anul 1804, la Huși. La botez a primit numele Nectarie. După terminarea studiilor de la Golia, a mers cu fratele său la Mănăstirea Neamț unde s-a închinoviat și a primit numele de Nectarie.

În 1842 s-a așezat la una dintre colibele Schitului Sfânta Ana din Athos, iar în 1854 a intrat în obște la Prodromu. La bătrânețe s-a retras într-o chilie. A trecut la Domnul în 1899. Data de prăznuire este 18 noiembrie.

Icoana litografiată este disponibilă pe siteul Serviciului Colportaj Bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Tot aici se găsește, în același format, icoana litografiată a Soborului Sfinților Athoniți sau Aghioriți.

Foto credit: Mircea Florescu / Basilica.ro

