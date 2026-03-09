De la profesor la sfânt: Icoana Sf. Liviu-Galaction a fost realizată pentru studenții teologi din Cluj-Napoca

O icoană cu Sfântul Preot Mucenic Liviu-Galaction a fost așezată duminică spre închinare în Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, la 65 de ani de la martiriul său.

Pictura icoanei a fost realizată de arhidiaconul Nicolae Bălan, cadru didactic la instituția de învățământ teologic, iar sculptura ramei îi aparține maestrului Viorel Mihiș din satul Baba, județul Maramureș.

„Am dorit ca în Paraclisul Facultății să existe un loc în care studenții să poată cere ajutorul unui fost profesor al facultății, de acum sfânt. Pentru rugăciunile Sfântului Liviu-Galaction, Domnul să ocrotească profesorii, studenții, pe toți ostenitorii facultății și pe toți cei care se vor închina icoanei lui”, au declarat reprezentanții instituției de învățământ pentru Basilica.ro.

Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca pregătește pictarea unui alt sfânt mărturisitor, Sf. Dumitru Stăniloae, a cărui icoană urmează a fi așezată până în luna octombrie, în paraclisul instituției.

Sf. Liviu-Galaction

Sfântul Liviu-Galaction Munteanu s-a născut la 16 mai 1898, în localitatea Cristian, județul Brașov, într-o familie numeroasă. A urmat școala românească din satul natal, apoi Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov. De asemenea, a urmat și Institutul Teologic din Sibiu, pe care l-a absolvit în anul 1920.

După înființarea Academiei Teologice din Cluj, în 1924, de către Episcopul Nicolae Ivan, tânărul teolog a fost chemat să predea în cadrul instituției.

După ocuparea Ardealului de Nord în 1940, părintele Liviu-Galaction a rămas la Cluj-Napoca alături de Episcopul Nicolae Colan și de alți intelectuali români, oferind sprijin spiritual românilor din Transilvania aflați sub presiunea regimului horthyst.

Preot martir

După instaurarea regimului comunist, activitatea sa a intrat în atenția autorităților. În anul 1952, Institutul Teologic din Cluj a fost desființat. Astfel, părintele Liviu-Galaction nu a mai fost lăsat să continue activitatea didactică. Sub pretextul unor acuzații calomnioase, i-a fost confiscată și locuința.

Ulterior a fost numit preot slujitor la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Bistrița, unde a slujit timp de șase ani. În 21 noiembrie 1958 a fost arestat, anchetat și supus unor torturi fizice și psihice.

A fost condamnat inițial la 17 ani de temniță grea, pedeapsă redusă ulterior la 8 ani. A fost încarcerat la Penitenciarul Gherla și apoi la Aiud, unde a mărturisit credința ortodoxă până la sfârșitul vieții, trecând la Domnul în data de 8 martie 1961.

În ședința de lucru din 11–12 iulie 2024, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea Sfântului Preot Mucenic Liviu-Galaction de la Cluj, stabilind ca zi de prăznuire data de 8 martie.

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Foto credit: Facebook / UBB – Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca