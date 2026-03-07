Aproape 108.000 de români își serbează onomastica în ziua de pomenire a Sf. Pr. Mc. Liviu-Galaction

Numărul românilor care poartă numele de Liviu, Livia și derivate este de 107.756, conform datelor furnizate Agenției de știri Basilica de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor a Ministerului Afacerilor Interne.

Aceștia își serbează onomastica în ziua de pomenire a unui nou sfânt: Sf. Pr. Mucenic Liviu-Galaction de la Cluj, pomenit în calendarul ortodox în data de 8 martie.

Astfel, 73.799 de bărbați din România poartă numele de Liviu, iar 32.965 de femei numele de Livia.

Alte derivate ale acestui nume sunt Livius (813 români) și Liviuț (174 români), respectiv Liviuca (5 românce).

Despre Sfântul Liviu-Galaction

Sfântul preot Liviu-Galaction s-a născut în 16 mai 1898, în localitatea Cristian, din județul Brașov. În 1923 a obținut titlul de doctor în teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cernăuți. A fost profesorul cu cea mai lungă activitate în cadrul Academiei Teologice din Cluj, ajungând și rector al ei.

Institutul Teologic de Grad Universitar de la Cluj a fost desființat de autoritățile comuniste, care nu i-au mai permis părintelui reîncadrarea în altă parte ca profesor, apoi i-au și naționalizat locuința.

După ce a realizat un program de catehizare la cererea Episcopului Teofil Herineanu al Clujului, Sf. Pr. Mc. Liviu-Galaction, deja luat la ochi de Securitate pentru atenția acordată de credincioși, a fost arestat și torturat în 1958, apoi condamnat la temniță grea în 1959. S-a mutat la Domnul în 8 martie 1961, în temnița de la Aiud.

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