Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Crângu a fost purtată în procesiune: Îi cerem să ne izbăvească de patimi

Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Crângu a fost purtată în procesiune, duminică. Pelerinii au fost întâmpinați de Episcopul Galaction al Alexandriei și Teleormanului care a asemănat manifestarea cu marile procesiuni din Constantinopol.

„Dacă în vremurile de demult, în cetatea Constantinopolului, Preasfânta Maica Domnului a izbăvit poporul de năvălirea păgânilor, noi, astăzi, cerem să ne izbăvească de năvălirea patimilor și a diavolilor care caută să ne abată de la calea mântuirii, din calea Bisericii, din calea rânduielilor noastre drept-credincioase”, a spus Preasfinția Sa.

Ierarhul a subliniat că icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Crângu este o mângâiere pentru credincioși în perioada Postului Mare: „Îi cerem ca, prin acest chip al său zugrăvit în icoană, să ne fie și nouă ocrotitoare, veghetoare și ajutătoare”.

Procesiunea, devenită tradiție, se desfășoară de la așezământul monahal până la Biserica „Sf. Ierarh Nicolae” din localitatea Crângu.

Mănăstirea „Sf. Galaction” a fost înființată în anul 2002 și se află în apropiere de localitate Crângu, județul Teleorman.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Sf. Galaction