Iată acum Ziua Mântuirii: Arhim. Zaharia Zaharou și PS Varlaam au slujit la Paraclisul Universității Politehnica

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Paraclisul Universitar „Sf. Grigorie Palama” din cadrul Universității Politehnica București. Ierarhul i-a avut alături în slujire pe Arhim. Zaharia Zaharou de la Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul din Essex, Marea Britanie, și pe părinții slujitori ai sfântului lăcaș.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele arhimandrit, care a explicat Pilda celor chemați la Cină. El a subliniat că Cina începe acum și că acum este timpul pentru a răspunde chemării lui Dumnezeu.

„Domnul a venit pe pământ și s-a născut în trup pentru ca și noi să ne naștem în Duh în Împărăția Lui. A venit să restabilească în Persoana Sa unirea omului cu Dumnezeu. El îi dăruiește omului un ospăț încă din această viață și îl cercetează cu mila sa cea bogată”, a spus Arhimandritul Zaharia Zaharou.

„El își trimite chemarea fie în chip nemijlocit, prin cuvântul Scripturii, prin sfinții Săi și chiar prin suferințele vieții acesteia. Vremea cinei nu este un moment abstract în viața noastră, este vremea mântuirii, care este concretă și bine stabilită, potrivit cuvântului apostolului: Iată acum vremea potrivită, iată acum Ziua Mântuirii”, a adăugat Sfinția Sa.

Ziua Mântuirii este acum

„Grijile pentru bunuri materiale, bogății, carieră, împlinire și recunoaștere socială îl împiedică pe om să răspundă cu da chemării lui Dumnezeu. Mai mult, ele uzurpă timpul care se cuvine afierosit rugăciunii și comuniunii cu Dumnezeu. Îi împovărează inima și întunecă că mintea. Domnul a zis: Unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta”, a adăugat Arhim. Zaharia Zaharou.

„Se ivește însă întrebarea cum poate omul să ocolească grijile. Răspunsul ni-l dă Sfântul Apostol Pavel: Domnul este aproape, nu vă împovărați cu nicio grijă, ci întru toate, prin închinăciune și prin rugă cu mulțumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu.”

„Nouă ni se adresează chemarea, nouă ne este dată minunata făgăduință, de asemenea, a noastră cinstea de a răspunde și a nu-L mâhni pe Domnul Dumnezeul nostru”, a mai spus duhovnicul de la Essex.

Hirotonie pe seama Parohiei „Sf. Grigorie Palama”

Preasfințitul Părinte Varlaam și-a exprimat bucuria pentru co-slujirea cu Arhimandritul Zaharia Zaharou, „un om cunoscut în întreaga lume ortodoxă și în afara ei, un monah ostenitor și evlavios care este un mare prieten al Bisericii noastre și al poporului român”.

„Dumnezeu să ne învrednicească ca în noul an pe care îl așteptăm să ne bucurăm de mai multă pace, de mai mult ajutor și să arătăm prin tot ceea ce facem că suntem cu adevărat fii ai lui Dumnezeu și că nu am refuzat, chiar în mod delicat, invitația pe care El ne-o face ca să ne înfruptăm din cina sau din nunta Fiului Său, mai ales acum, la praznicul Întrupării Sale”, a mai spus episcopul-vicar patriarhal.

În cadrul Sfintei Liturghii, Episcopul-vicar patriarhal l-a hirotonit diacon pe Protopsaltul Ionel Sabin Preda, lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București și conducătorul Grupului psaltic „Nectarie Protopsaltul” al Paraclisului Universitar „Sf. Grigorie Palama”.

Părintele Paroh Marian Mihai a mulțumit Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul episcopului-vicar patriarhal pentru slujire și Părintelui Patriarh Daniel că l-a delegat să slujească în comunitatea sa.

Părintele paroh i-a oferit în dar arhimandritului o icoană pictată cu chipul Sfântului Ierarh Grigorie Palama și o carte cu viața și slujba sfântului.

Arhim. Zaharia Zaharou: „Suntem una în Hristos”

„Sunt foarte mișcat să mă aflu în mijlocul poporului ortodox al României. Nu încetez a mă minuna de harul pe care îl are Biserica Ortodoxă, în ciuda deficiențelor care se observă în factorul uman”, a spus duhovnicul de la Essex.

„Biserica Ortodoxă are încă puterea să creeze icoane vii ale lui Hristos. Nu mai are importanță dacă suntem români sau greci sau ruși, importanță are să fim toți mădulare vii ale Bisericii Ortodoxe, care are și ne oferă sfințenia și slava. Înțelegem pe viu și profund cuvântul Sf. Ap. Pavel, care spune că în Hristos «nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască», ci toți suntem una în Hristos”, a spus el.

Arhim. Zaharia Zaharou, ucenicul Sf. Sofronie (Saharov) de la Essex, se află în România în perioada 10-13 decembrie la invitația Paraclisului Universitar „Sf. Grigorie Palama”.

Sâmbătă seară, duhovnicul a susținut o conferință la Universitatea Politehnica din București, prilej cu care au fost lansate două cărți publicate de obștea de la Essex: „Isihasmul, nevoința cultivării inimii” și „Hristos, Calea vieții noastre. Studiu asupra teologiei Cuviosului Sofronie Athonitul”.

Luni, de la ora 17:00, duhovnicul se va întâlni cu obștea Mănăstiri Cornu din județul Prahova, iar marți are două întâlniri cu tinerii.

Marți, de la ora 10:00, arhimandritul susține, la Facultatea de Teologie, în Amf. I.G. Coman, prelegerea „Practică și teorie. Theosis, Marea Știință”. De la ora 18:00, el va susține, la invitația ASCOR București, conferința „Trezvia, desfășurarea gândului, liniștirea minții și teologia”.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene

