Hramul parohiei „Sfântul Ioan Teologul” din Roșcani, marcat prin rugăciune și recunoștință

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a oficiat, joi, Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Ioan Teologul” din satul Roșcani, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cu ocazia hramului.

Potrivit Episcopiei Basarabiei de Sud, în predica sa, PS Veniamin a vorbit despre viața și misiunea duhovnicească a Sfântului Ioan Teologul, cunoscut ca „ucenicul iubit al Domnului”. Ierarhul a subliniat că scrierile acestuia descoperă legătura profundă dintre om și Dumnezeu și transmit un mesaj de credință și iubire creștină.

La finalul Sfintei Liturghii, mai mulți clerici din Protopopiatul Anenii Noi au fost hirotesiți întru iconomi stavrofori și au primit Crucea Centenarului, distincție oferită din partea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel.

Pentru parohie, Episcopul Veniamin a dăruit o carte cu slujbele celor 16 sfinți canonizați în Anul Centenar și mai multe volume religioase. Credincioșii au primit iconițe, iar primarul localității, domnul Constantin Morari, a primit o icoană și acatistul Sfântului Preot Martir Alexandru din Basarabia.

Te Deum și nunta de aur

A fost oficiată și slujba de Te Deum, urmată de un moment festiv în care cinci familii din parohie, aflate la împlinirea a 50 de ani de căsătorie, au fost felicitate de ierarh și de autoritățile locale. Fiecare familie a primit o icoană și o carte de rugăciune din partea Episcopiei, precum și diplome de gratitudine și coșuri cu daruri din partea Primăriei.

Evenimentul a marcat și un an de la aderarea parohiei din Roșcani la Mitropolia Basarabiei. Atmosfera de sărbătoare a fost completată de elevii școlii locale, care au interpretat cântări religioase la încheierea slujbei.

Foto: Episcopia Basarabiei de Sud

