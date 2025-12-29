Hram la o parohie din Măcin: Comunitatea îi are ca ocrotitori pe Sfinții 14.000 de prunci martirizați din porunca lui Irod

Preasfințitul Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie în parohia Măcin 3. Biserica îi are ca ocrotitori pe Sfinții 14.000 de prunci și pe Sfântul Ierarh Nicolae.

Preasfinția Sa a evidențiat chipurile sfinților pomeniți în Duminica după Nașterea Domnului.

„A devenit o frumoasă tradiție de câțiva ani, ca în ultima duminică a anului, în Duminica după Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, să venim în această biserică închinată Sfântului Ierarh Nicolae și Sfinților Prunci nevinovați”, a spus Episcopul Tulcii pentru Trinitas TV.

„Ne-am amintit de Dreptul Iosif, logodnicul Sfintei Fecioare Maria și ocrotitorul pruncului Iisus. Ne-am amintit de Sfântul Prooroc David, cel care ne-a lăsat moștenire un adevărat tezaur duhovnicesc, Cartea Psalmilor, și de Sfântul Iacov, întâiul episcop al Ierusalimului”.

Părintele paroh Eduard Petru Kissinger a vorbit despre binecuvântarea parohiei de a avea ocrotirea Sfinților 14.000 de prunci.

„Parohia aceasta, pe lângă hramul Sf. Ier. Nicolae și Adormirea Maicii Domnului, a fost binecuvântată și cu prezența moaștelor Sfinților 14.000 de prunci a căror prăznuire este pe 29 decembrie”.

Vizita ierarhului a continuat în parohia Mircea Vodă, unde s-a întâlnit cu membrii comunității.

Foto credit: Episcopia Tulcii