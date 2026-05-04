Hram la Niculițel: Episcopul Visarion a evidențiat rolul Sf. Atanasie cel Mare ca apărarător al credinței

Episcopul Visarion al Tulcii a evidențiat sâmbătă rolul Sfântului Atanasie cel Mare ca apărarător al credinței, cu prilejul hramului Parohiei din Niculițel.

Preasfinția Sa a evidențiat legătura spirituală dintre comunitate și sfântul ocrotitor: „Ziua de 2 mai este o zi deosebită în calendarul Bisericii noastre, pentru că se face pomenire aducerii moaștelor Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare, Arhiepiscopul Alexandriei și am făcut o frumoasă tradiție de aproape 18 ani să venim în această zi la Niculițel”.

Ierarhul a subliniat rolul Sfântului Atanasie cel Mare, fiind un cu „adevărat un stâlp al Ortodoxiei, așa cum îl numește troparul său, un apărător al dreptei credinței, dar și un povățuitor al credincioșilor”, arătând că acesta rămâne un reper al Bisericii.

„Ne îndeamnă și pe noi să păstrăm dreapta credință și în același timp să o apărăm, să o cunoaștem desăvârșit și să o punem în lucrare, în așa fel încât faptele noastre cele bune, văzând oamenii să preamărească pe Tatăl nostru Cel din Ceruri”.

La rândul său, părintele Gabriel Onea, protopop al Protopopiatului Niculițel, a evidențiat valoarea istorică a lăcașului de cult, menționând că cercetările recente indică existența unor elemente de pictură ce ar putea data chiar din secolul al 11-lea: „Dacă ar fi așa, această biserică din Niculițel ar fi cea mai veche din țară”.

La slujbă au participat și clerici de la Mănăstirea Cocoș, situată în comuna Niculițel.

