Editura Cuvântul Vieții a publicat volumul „Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie”

Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a publicat volumul „Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie”.

Lucrarea este semnată de Părintele Daniel Benga, profesor la Departamentul de Teologie Ortodoxă în cadrul Universității Ludwig Maximilian din München, Germania.

Studiul este structurat în cinci capitole care urmăresc, într-o manieră coerentă, dimensiunea teologică, istorică și liturgică prin care credincioșii pot conștientiza și trăi lucrarea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie, valorificând atât temeiurile biblice, cât și Tradiția Bisericii.

„Întreaga Tradiție a Bisericii Ortodoxe mărturisește la unison că țelul vieții creștine este dobândirea Sfântului Duh. În Antifonul 1 (glasul al 6-lea) din slujba Utreniei Biserica înalță cântarea: În Sfântul Duh este începutul a toată mântuirea”, a explicat autorul în prefața volumului.

„Cartea de față se adresează tuturor celor care doresc să aprofundeze și să trăiască în mod conștient prezența lucrătoare a Sfântului Duh în viața lor, prezentând modul în care suflarea Sa plină de viață veșnică poate fi trăită în Dumnezeiesca Liturghie”.

