PS Teofil de Iberia îndeamnă să nu mai păcătuim împotriva adevărului și împotriva iubirii lui Dumnezeu

„Să nu mai păcătuim împotriva adevărului și împotriva iubirii lui Dumnezeu”, a îndemnat în predica de duminică Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Efrem cel Nou” din Torrent, Spania, care și-a sărbătorit ocrotitorul.

Ierarhul a explicat că slăbănogul de la Vitezda este „un chip al omului slăbănogit de păcat și care nu se mai putea mântui singur”.

Asumarea vieții drepte

Pornind de la întrebarea adresată de Mântuitorul slăbănogului „Voiești să te faci sănătos?” Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia a subliniat responsabilitatea personală a fiecărui om în primirea harului dumnezeiesc.

„Această mântuire este universală și se dăruiește tuturor oamenilor, dar se bucură de ea doar cei care o doresc”.

„Dacă ne dorim, acest dar ne va fi oferit tuturor, însă va trebui să avem mare grijă”, a adăugat Preasfinția Sa.

Parohia „Sfântul Efrem cel Nou” își desfășoară activitatea la Calle Virgen de la Soledad, n. 10 derecha, Torrent, Spania.

