Hram la Mănăstirea „Sf. 40 de Mucenici” de la Gherla: Au fost pomeniți deținuții politici anticomuniști

La hramul Mănăstirii „Sf. 40 de Mucenici” – Memorialul Gherla, sărbătorit luni, au fost pomeniți deținuții politici anticomuniști.

Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite a fost oficiată de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat jertfa și curajul mărturisirii Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, precum și spiritul de jertfă al celor care au pătimit în închisorile comuniste, îndemnându-i pe credincioși să le urmeze credința.

În acest context, IPS Andrei l-a oferit drept exemplu pe Sfântul Preot Mucenic Liviu-Galaction de la Cluj, profesor și rector al Academiei de Teologie Ortodoxă din Cluj, pătimitor în temnițele comuniste, care a trecut la Domnul la data de 8 martie 1961, în închisoarea de la Aiud.

La finalul slujbei, protosinghelul Grigorie Benea, starețul mănăstirii, i-a mulțumit Mitropolitului Andrei pentru slujire și purtarea de grijă.

Parastas pe Dealul Cărămidăriei

După Sfânta Liturghie, a fost oficiat un parastas pentru toți cei care, în timpul regimului comunist, și-au sacrificat viața în numele libertății și al credinței.

Comemorarea a avut loc la cimitirul de pe Dealul cărămidăriei în contextul Zilei Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944–1989.

La eveniment au luat parte garda de onoare a Inspectoratului Județean de Jandarmi Cluj și a Grupării mobile de Jandarmi „Ștefan Cicio-Pop” din Cluj-Napoca.

De asemenea, au participat oficialități civile și militare, între care inspectorul-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Cluj, colonelul Sebastian-Florin Clițan, și primarul municipiului Gherla, Ovidiu Drăgan.

Pentru a marca sărbătoarea patronală a memorialului, între 7 și 10 martie se desfășoară Zilele

Memorialului Gherla.

Mănăstirea martirilor din perioada comunistă

Mănăstirea „Sfinții 40 de Mucenici” a fost înfiinţată în data de 1 octombrie 2017. Până în prezent a fost edificată o clădire care cuprinde un paraclis, un muzeu, câteva camere și o trapeză.

Urmează efectuarea săpăturilor arheologice, după care se va începe construcția propriu-zisă a așezământului monahal.

Memorialul Gherla a fost înființat tot în anul 2017, în cadrul Mănăstirii „Sfinții 40 de Mucenici”, fiind un proiect de cercetare, comunicare, educație și promovare a memoriei detenției politice de la Gherla din perioada comunistă, dar și a victimelor represiunii comuniste din întreaga țară.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim