Hramul Memorialului Gherla, marcat prin patru zile de evenimente dedicate martirilor din închisorile comuniste

Memorialul Gherla își va sărbători hramul printr-o serie de acțiuni și evenimente dedicate martirilor din închisorile comuniste, reunite în cea de-a noua ediție a Zilelor Memorialului Gherla, care va avea loc în perioada 7–10 martie.

Potrivit unui anunț publicat pe pagina oficială de Facebook a Memorialului, manifestările sunt organizate în contextul prăznuirii Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, hramul Mănăstirii Memorialului Gherla, precum și al marcării Zilei Naționale a Deținuților Politici Anticomuniști și a sărbătorii Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction.

În programul ediției 2026 se regăsește lansarea volumului „Jurnalul unui jurnalist fără jurnal”, de I.D. Sârbu, îngrijită de Toma Velici. Cu această ocazie, sâmbătă 7 martie, de la ora 18:00, despre volum va vorbi graficianul Ion Barbu, în calitate de reprezentant al Casei Memoriale „I.D.Sârbu” din Petrila.

Seara, începând cu ora 20:00, va fi oficiată Vecernia cu Litia, în cinstea Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Răspunsurile liturgice vor fi oferite de către Grupul Psaltic Iacov Protopsaltul.

Mărturisind prin Cruce

Duminică, 8 martie, se va sluji Sfânta Liturghie, cu participarea corului Sfântul „Ioan Damaschin” și a protopsaltului Sorin Albu.

Luni, 9 martie, în ziua de Hram a Mănăstirii și Ziua Națională a Foștilor Deținuți Politici Anticomuniști, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, va săvârși Sfânta Liturghie.

În continuare, se va oficia slujba Parastasului pentru deținuții politici. De la ora 19:00, va avea loc conferința „Mărturisind prin Cruce”, susținută de pr. Constantin Necula.

Ediția din acest an se va încheia marți, 10 martie, cu proiecția filmului „Lumina de la Colciu”, care are ca subiect viața Sfântului Dionisie de la Colciu.

La proiecție vor fi prezenți realizatorii filmului: pr. Ionuț Coconu și Cristian Prîscoveanu.

Prima ediție a Zilelor Memorialului Gherla a avut loc în anul 2018, la inițiativa Asociației „Memorialul Gherla”, condusă de părintele protosinghel Grigore Benea, starețul Mănăstirii „Sfinții 40 de Mucenici” din incinta cimitirului foștilor deținuți politici.

Foto credit: Memorialul Gherla / Facebook

