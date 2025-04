Hram la Mănăstirea Voroneț: Pomenirea Sf. M. Mc. Gheorghe ar trebui să ne responsabilizeze

Mănăstirea Voroneț din județul Suceava și-a serbat hramul de pomenirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. „Pomenirea aceasta a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe ar trebui să ne responsabilizeze”, a spus Episcopul vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

„Va veni o vreme, frate și soră, când plecăm de aici și dăm ochii cu Cel Care ne-a făcut, cu Cel în numele Căruia ne-am botezat, cu Cel al Cărui nume a fost pe buzele noastre, an de an, patruzeci de zile și tot am zis: Hristos a înviat! Și El mi-a spus: Adevărat am înviat!”, a evidențiat Preasfinția Sa.

Episcopul vicar Damaschin Dorneanul a i-a îndemnat pe credincioși să observe care a fost schimbarea produsă în ei de Învierea Domnului.

„Dumnezeu a venit să ne scoată din moartea asta și să ne dea viață. Cine este în Dumnezeu, cu Dumnezeu și face voia lui Dumnezeu, acela are viață veșnică. Cine nu, suntem morți cu sufletul înainte de moartea cu Dumnezeu. Nu-i timp pierdut. Oricine dintre noi, oricine dintre noi poate să facă o schimbare în mai bine a vieții lui. Să nu facem compromisuri în cele ale credinței”, a fost îndemnul final al ierarhului.

Sfânta Liturghie cu ocazia hramului a fost oficiată la altarul de vară al așezământului monahal.

Alături de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul au slujit pr. Minu Mititelu, protoiereu al Protopopiatului Suceava II, pr. Aurel Goraș, protoiereu al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, dar și stareți și slujitori ai sfintelor altare de la parohiile și mănăstirile din împrejurimi.

Scurt istoric

Potrivit pisaniei, primul ctitor al bisericii Mănăstirii Voroneț este Sfântul Domnitor Ștefan cel Mare.

Io Ștefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domn al Țării Moldovenești, fiul lui Bogdan Voievod, a început a zidi acest hram în Mănăstirea de la Voroneț în numele Sfântului, slăvitului Mare Mucenic și purtător de biruință Gheorghe, în anul 6996, al lunii mai 26, luni după Pogorârea Duhului Sfânt și a fost terminată în același an, al lunii septembrie 14 (1488).

Mănăstirea a fost ridicată la sfatul îndrumătorului său duhovnicesc, Cuviosul Daniil Sihastrul, pustnicul de pe Valea Vițeului din preajma Putnei, care a revigorat viața monahală pe aceste meleaguri, în semn de mulțumire și recunoștință față de Cel Atotputernic și față de Marele Mucenic Gheorghe pentru izbânda de a păstra neatârnarea Țării Moldovei în fața vicisitudinilor vremii.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților