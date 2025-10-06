Hram la Mănăstirea Turnu: Părintele Stareț Misail Dumitrașcu a fost hirotesit arhimandrit

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, l-a hirotesit arhimandrit pe Protos. Misail Dumitrașcu, starețul Mănăstirii Turnu din județul Vâlcea. Hirotesia a avut loc în Duminica a 19-a după Rusalii, când sfântul așezământ și-a cinstit ocrotitorii, pe Sf. Daniil și Misail de la Turnu.

„Viața Sfinților Cuvioși Daniil și Misail de la Turnu, deși puțin cunoscută, se remarcă prin simplitate, austeritate și fidelitate neclintită față de Evanghelie, încât virtuțile lor au devenit model de sfințenie isihastă în spațiul românesc”, a subliniat Părintele Arhiepiscop Varsanufie în cuvântul de învățătură.

„Preocuparea principală a vieții celor doi sfinți a fost trăirea isihastă, întâlnirea cu Dumnezeu în taina rugăciunii. Retrași în chiliile săpate în stâncă, rugăciunea inimii a devenit pentru aceaștia respirație duhovnicească.”

Viețuirea celor doi sfinți de la Turnu face din ei „un model de actualizare a învățăturii Sfântului Grigorie Palama despre harul necreat”, a continuat Înaltpreasfinția Sa. „Prin rugăciune, mintea coboară în inimă, iar întreaga ființă se împărtășește de harul lui Dumnezeu.”

Dumnezeu nu Se lasă mereu perceput prin simțuri, dar Se face cunoscut inimii curate prin harul Său, a explicat ierarhul. „Condițiile fundamentale ale acestei întâlniri sunt: curăția inimii, smerenia, răbdarea și perseverența, ascultarea și viața liturgică”, a adăugat părintele arhiepiscop.

„Astfel, Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu ne încredințează că rugăciunea este calea prin care ne putem împărtăși de darurile Împărăției lui Dumnezeu încă din timpul vieții pământești.”, a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Hirotesia Părintelui Stareț Misail Dumitrașcu a avut loc la momentul rânduit din cadrul Sfintei Liturghii. Starețul Mănăstirii Turnu este și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Râmnicului.

Mănăstirea Turnu din județul Vâlcea este situată la poalele Masivului Cozia, nu departe de apele Oltului. De-a lungul timpului, în zonă au existat multe sihăstrii, chilii săpate în stâncă, dintre care unele se păstrează până în prezent.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului