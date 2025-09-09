Hram la Mănăstirea Maglavit: Maica Domnului este puntea de legătură dintre Dumnezeu și oameni

„Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este puntea de legătură dintre Dumnezeu şi oameni, este scara cerească pe care Dreptul Iacob a văzut-o şi a spus că este pământ sfânt şi locul de aşezare al lui Dumnezeu în viaţa noastră”, a subliniat Mitropolitul Irineu al Olteniei la Mănăstirea Maglavit din Dolj.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat luni Sfânta Liturghie la mănăstirea doljeană cu ocazia hramului, Nașterea Maicii Domnului.

Mitropolitul Irineu a evidențiat că Maica Domnului s-a pregătit permanent pentru primirea Fiului lui Dumnezeu.

„A primit Cuvântul lui Dumnezeu în pântecele ei, pe Fiul lui Dumnezeu, ea rămânând fecioară şi în timpul zămislirii şi după Naşterea Domnului. Ea este mai presus de obişnuinţă, de aceea Dumnezeu a primit a Se naşte din Preasfânta Fecioară”.

Nașterea Maicii Domnului este prima mare sărbătoare din noul an bisericesc, aceasta fiind urmată de Înălțarea Sfintei Cruci.

„Este prima mare sărbătoare a noului an bisericesc, fiind însoţită de Înălţarea Sfintei Cruci, la 14 septembrie. Anul bisericesc începe, aşadar, cu două sărbători foarte importante: Naşterea Maicii Domnului şi Înălţarea Sfintei Cruci. Această sărbătoare ne aduce aminte de începutul lucrării de mântuire a lumii”, a explicat Mitropolitul Olteniei.

În cadrul Sfintei Liturghii, ieromonahul Paulin Mateescu, slujitor și duhovnic al mănăstirii timp de aproape 15 ani, a fost distins cu rangul monahal de protosinghel.

Foto credit: Mitropolia Olteniei