Hram la Catedrala din Mioveni: IPS Calinic a evocat jertfa care i-a încununat pe Sf. Ap. Petru și Pavel

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a evocat luni jertfa care i-a încununat pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate cu prilejul hramului Catedralei din Mioveni.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat drumul duhovnicesc al celor doi mari Apostoli, arătând că atât Sfântul Petru, cât și Sfântul Pavel au cunoscut căderea înainte de a deveni mari mărturisitori ai lui Hristos.

Referindu-se la Sfântul Apostol Pavel, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului a amintit că înainte de convertirea sa pe drumul Damascului era persecutor: „Era prigonitor de creștini. Asista cum erau uciși. De aceea, moartea lui prin tăierea capului la Roma a fost pentru că el însuși a asistat la retezarea capetelor oamenilor”.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a amintit și lepădarea Sfântului Apostol Petru și pocăința prin care acesta și-a mărturisit până la capăt iubirea față de Mântuitorul.

„Apostolul Petru s-a lepădat de trei ori de Iisus. Cel care făcuse mărturisiri de dragoste pentru Iisus l-a lepădat, că s-a înfricoșat de o femeie”.

Un reper în viața comunității

La finalul slujbei, părintele paroh Andrei Diaconescu, consilier eparhial la Sectorul social-filantropic, a explicat importanța pe care o are lăcașul de cult.

„Activitatea social-filantropică este activă în biserica noastră. O mulțime de copii, de nevoiași, de vârstnici vin aici și se bucură de darurile pe care noi încercăm să le încropim în fiecare zi”, a declarat părintele Andrei Diaconescu pentru Trinitas TV.

Preotul a evidențiat că toate proiectele desfășurate în cadrul parohiei sunt posibile cu ajutorul binefăcătorilor și al celor implicați în viața comunității.

„Pentru toate astea, n-am putea decât să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne ocrotește și oamenilor de bine care sunt alături de noi în fiecare proiect pe care noi îl întreprindem”.

Piatra de temelie a Catedralei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Mioveni a fost așezată în anul 1992, iar lăcașul de cult, cel mai mare din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, a fost sfințit în data de 1 iulie 2012.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului