Mărturisirea nu începe în fața tribunalelor, ci în conștiință: Hirotonie la Paraclisul Mitropolitan din Chișinău

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a hirotonit un preot în cadrul Liturghiei oficiate la Paraclisul Reședinței Mitropolitane din Chișinău sâmbătă, când, conform calendarului nerevizuit, a fost ziua de pomenire a Sf. Mc. Trifon.

Din sobor au făcut parte clerici de la Centrul Eparhial din Chișinău, între care părintele Gabriel-Andrei Gherasă, vicar administrativ eparhial.

La momentul rânduit din slujbă, Arhid. Iurie Saganovschi, secretar la Cabinetul Mitropolitan, a fost hirotonit preot pe seama Parohiei „Sfântul Apostol Andrei” din Durlești, Republica Moldova.

În cuvântul de învățătură, părintele vicar administrativ Gabriel-Andrei Gherasă a evocat viața și mărturisirea Sfântului Mucenic Trifon, subliniind actualitatea exemplului său într-o lume marcată de instabilitate și delăsare spirituală.

„Sfântul Trifon nu a fost puternic prin poziție socială sau prin influență, ci prin integritate. Într-o epocă în care credința era marginalizată și persecutată, el a arătat că tăria creștinului stă în coerența dintre convingere și faptă”, a spus părintele vicar.

„Astăzi, poate nu ni se cere sângele muceniciei, dar ni se cere fidelitate în lucrurile mici, consecvență în adevăr și curajul de a nu transforma credința într-o simplă apartenență culturală. Mărturisirea nu începe în fața tribunalelor, ci în conștiință.”

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Petru, vizibil emoționat, a adresat un cuvânt de felicitare și binecuvântare noului preot, subliniind râvna, înțelepciunea și echilibrul noului preot, precum și slujirea statornică în plan administrativ la Cabinetul Mitropolitan.

Gândurile de binecuvântare ale părintelui mitropolit s-au îndreptat și către familia părintelui, precum și către toți cei care l-au sprijinit și l-au însoțit pe drumul formării sale.

Părintele Iurie Saganovschi a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Petru pentru încredere, pentru sfaturi și rugăciuni, dar și slujitorilor și credincioșilor prezenți.

