Hirotesii și înaintări în rang la Reședința Patriarhală: Încununare pentru comunități și slujitorii lor, spune Patriarhul Daniel

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a hirotesit vineri un arhimandrit și trei arhidiaconi și a ridicat la rangul de iconom stavrofor șapte preoți din Arhiepiscopia Bucureștilor.

„V-ați învrednicit în această zi să fiți promovați în ranguri diferite ca urmare a constatărilor făcute privind activitatea pe care ați arătat-o în viața Bisericii”, le-a spus Patriarhul României celor care au primit noi ranguri.

Preafericirea Sa a subliniat că aceasta reprezintă o confirmare a vredniciei personale, o speranță pentru o și mai intensă și bogată lucrare și este cinstită și comunitatea în care acești părinți sunt slujitori.

„De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: Se încununează capul și se cinstește tot corpul”, a precizat Părintele Patriarh Daniel.

„Noi dorim ca Hristos Domnul, Arhiereul Veșnic, sau Marele Preot Etern, să dăruiască tuturor celor care-L iubesc pe El și slujesc Biserica Lui sănătate, bucurie și mult ajutor în lucrarea pastorală și în misionară a Bisericii, spre slava Preasfintei Treimi și a noastră mântuire”, le-a urat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel celor care au primit un nou rang, respectiv darul hirotesiei.

Slujitorii ridicați în rang

Protos. Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte și Superiorul Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan, a fost hirotesit arhimandrit.

Au fost hirotesiți arhidiaconi diaconii Sebastian Pană de la Biserica „Sf. Silvestru”, care este și director de producție la Trinitas TV, Alexandru Copceag de la Catedrala Patriarhală și Vlad-Alexandru Ionașcu, de la Parohia Cărămidarii de Jos, care lucrează la Departamentul de Tehnologia Informației al Administrației Patriarhale.

Lista celor șapte preoți care au primit rangul de Iconom stavrofor, cu dreptul de a purta cruce pectorală, brâu roșu și bederniță este următoarea:

Pr. Radu Constantin Popescu de la Parohia „Sf. Treime Tei”;

Pr. Aurel Vlaicu de la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” – Drumul Tabrei;

Pr. Nicolae Stanciu de la Parohia „Dorobanți”;

Pr. Silviu Tudose de la Parohia „Sf. Ilie” – Gorgani;

Pr. Marius-Mihail Desagă de la Parohia „Sf. Ioan Botezătorul” – Dristor;

Pr. George-Adrian Aniculoaie de la Parohia Sf. Vasile – Victoria și Redactor-șef la Departamentul de Film documentar al Trinitas TV;

Pr. Eugeniu Rogoti de la Parohia Sf. Nicolae – Tabacu.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu