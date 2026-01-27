Guvernul Republicii Moldova finanțează un proiect de promovare a culturii române pentru copiii din Nordul Spaniei

Guvernul Republicii Moldova sprijină financiar un proiect educațional derulat de Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Santander, Spania, dedicat promovării culturii, tradițiilor, spiritualității și limbii române în rândul copiilor din diaspora.

Proiectul intitulat „Școala de cultură, tradiție, spiritualitate și limbă română” este implementat în perioada 10 ianuarie – 19 aprilie 2026 și este realizat în cadrul programului Diaspora Engagement Hub (DEH), destinat susținerii implicării comunităților românești din străinătate.

Inițiativa beneficiază de o finanțare în valoare de 5.000 de euro, acordată de Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul Biroului relației cu diaspora.

Prin activitățile propuse, organizatorii urmăresc consolidarea identității culturale și lingvistice a copiilor din diaspora, oferindu-le acces la cunoștințe autentice despre limba română, tradițiile populare, valorile culturale și dimensiunea spirituală a vieții românești. Programul răspunde unei nevoi reale a comunității, în contextul în care tot mai mulți copii participă constant la astfel de inițiative educaționale.

„Proiectul este implementat de o echipă de lucru cu experiență dovedită în acest domeniu, ale cărei rezultate de-a lungul timpului au avut un impact real în comunitate. Inițiativa răspunde nevoilor unui număr tot mai mare de copii care participă constant la aceste activități, fapt ce confirmă atât interesul crescut, cât și necesitatea dezvoltării unor astfel de proiecte educaționale în diaspora”, a transmis parohia.

Participarea la activități este gratuită și se va desfășura la școala parohială situată pe strada Juan de Castillo, nr. 22 din Santander.

