Un grup de studenți din Statele Unite ale Americii a vizitat Palatul Patriarhiei

Un grup de 13 tineri studenți de la Universitatea din Pittsburgh, SUA, însoțiți de domnul profesor Horia M. Dijmărescu, specialist în științe politice, a vizitat luni Palatul Patriarhiei.

Grupul a fost întâmpinat de Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul și de Arhimandritul Augustin Coman, consilier patriarhal coordonator la Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe.

Ierarhul le-a prezentat oaspeților istoria Bisericii Ortodoxe Române și a vorbit despre principalele provocări ale Bisericii în contextul social, politic și economic actual.

Potrivit Sectorului relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Administrației Patriarhale, tinerii studenți au adresat întrebări Preasfinției Sale legate de rolul Bisericii Ortodoxe Române în societate, de relația dintre Stat și Biserică, precum și de modul în care valorile creștine ortodoxe sunt promovate în spațiul public.

Au fost abordate și teme referitoare la importanța educației, la activitatea social-filantropică desfășurată de Biserica Ortodoxă Română, precum și la contribuția acesteia la păstrarea identității spirituale și culturale a poporului român.

Profesorul Horia M. Dijmărescu și cei 13 studenți americani se află într-o vizită de studiu de patru săptămâni (9 mai – 12 iunie) în țara noastră, pe parcursul cărora aceștia vor avea întâlniri cu diferite personalități religioase, politice și culturale din România.

