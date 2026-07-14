În Grecia va fi înființat primul muzeu dedicat Războiului de Independență din 1821, informează Ministerul elen al Culturii.

Proiectul a fost oficializat recent prin semnarea unui acord de donație destinat restaurării unui fost ansamblu militar din Atena, unde va funcționa noua instituție de cultură.

Muzeul va reuni artefacte, documente istorice și opere de artă provenite din colecții publice și private. Proiectul urmărește atât conservarea patrimoniului, cât și valorificarea memoriei istorice a luptei pentru independența Greciei.

Acordul de donație în valoare de aproape 12 milioane de euro a fost semnat de ministrul Apărării Naționale, Nikos Dendias, ministrul Culturii, Lina Mendoni, și președinta Fundației „Anthony E. Komninos”, Olga Mentzafou.

Un proiect cu semnificație națională

Ministra Culturii, Lina Mendoni, a subliniat că noul muzeu răspunde unei nevoi importante din peisajul cultural al Greciei: „Prin generoasa donație a Fundației Antonis Komninos este acoperit un gol important în harta muzeală a țării”.

„Este vorba despre un proiect cu o profundă semnificație națională și istorică, care dobândește un caracter permanent și oferă memoriei noastre colective un spațiu pe măsura importanței luptei pentru renașterea națională”.

Lina Mendoni explicat că muzeul va oferi, pentru prima dată, un spațiu dedicat exclusiv reprezentării artistice și istorice a Revoluției Grecești din 1821.

„Oferă generațiilor tinere un spațiu în care acestea vor putea cunoaște, înțelege și onora sacrificiul celor datorită cărora ne bucurăm astăzi de libertate și democrație”.

Memoria istorică, o investiție pentru viitor

Ministrul Apărării Naționale, Nikos Dendias, a explicat că noul muzeu va contribui la transmiterea către tineri a valorilor și sacrificiilor care au stat la temelia statului grec modern.

„Acest proiect se înscrie în efortul general pe care îl facem pentru a transmite tinerelor generații de greci semnificația luptelor purtate de înaintașii lor”.

La rândul său, Antonis Komninos, președintele fundației care finanțează proiectul, a afirmat că inițiativa reprezintă o investiție în memoria și identitatea națională.

„Patrimoniul cultural reprezintă cea mai valoroasă moștenire națională și cea mai sigură investiție pentru viitor și pentru generațiile tinere ale patriei noastre”.

După finalizarea lucrărilor, muzeul va intra în subordinea Ministerului Apărării Naționale, iar Ministerul Culturii, prin Galeria Națională – Muzeul „Alexandros Soutsos”, va coordona administrarea colecțiilor sale.

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