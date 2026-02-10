Ghid de bună purtare pe rețelele sociale: Este importantă conversația, nu cine are ultimul cuvânt

Diana Coman, specialist social media care postează pe Instagram sub numele de @ProfaDeSocial Media, propune un ghid de bune practici pe rețelele sociale: „Social Media e despre conversații, nu despre cine are ultimul cuvânt. Despre cum alegem să spunem, nu doar despre ce spunem”, subliniază ea.

Creatoarea de conținut le-a prezentat urmăritorilor de pe Instagram un set de reguli pentru o comunicare mai responsabilă în mediul online.

În ghidul ei, îi îndeamnă pe utilizatori să critice ideile, nu persoanele, subliniind că o conversație se oprește atunci când este transformată într-un atac personal. De asemenea, recomandă citirea integrală a unei postări înainte de formarea unei opinii, pentru a evita concluziile pripite și conflictele inutile.

Un alt sfat este ca rețelele sociale să nu fie transformate într-un „tribunal”, unde fiecare postare devine un verdict public, în loc să încurajeze dialogul și schimbul de informații.

„Social media nu e o sală de judecată. Când fiecare postare devine un verdict public, scopul nu mai e dialogul și schimbul de informații, ci condamnarea. Gândește-te de fiecare dată: vrei să înțelegi, sau doar să câștigi?” scrie Profa de Social Media.

Asumare și transparență

Creatoarea de conținut vorbește și despre importanța asumării greșelilor: „Un «ai dreptate, am greșit» dezamorsează mai mult decât 10 justificări”, notează ea, adăugând că oamenii iartă mai ușor o eroare decât încăpățânarea.

Printre recomandări se numără și cererea consimțământului înainte de a posta fotografii cu alte persoane, amintind că „nu toată lumea vrea să fie pe internet”.

Diana Coman atrage atenția și asupra sarcasmului, care poate fi interpretat greșit în lipsa comunicării directe: când suntem online, nu putem evalua tonul și contextul.

Profa de Social Media mai subliniază necesitatea transparenței atunci când conținutul este generat cu inteligență artificială sau face parte dintr-un parteneriat plătit, avertizând că lipsa transparenței poate duce la ștergerea conținutului, sancțiuni legale sau chiar suspendarea contului.

Transparența „nu e doar o regulă de platformă, ci o formă de respect față de comunitate”, scrie ea.

Diana Coman este profesor asociat la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, unde predă cursul de Social Media, și are doctoratul în Științele Comunicării.

Are peste 15 ani de experiență în industria comunicării, unde a lucrat cu clienți mari din zona social media/digital și în prezent prezintă și o rubrică tv despre social media la emisiunea ‘Neața cu Răzvan și Dani.

