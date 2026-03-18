Mitropolitul Shio, locum tenens: Patriarhul Ilia a fost un om epocal; o mare pierdere pentru Ortodoxia mondială

„Patriarhul-Catolicos Ilia al II-lea al Georgiei a adormit întru Domnul. A fost un om epocal, iar moartea sa este o pierdere imensă pentru Biserica Ortodoxă din întreaga lume”, a declarat Mitropolitul Shio de Senaki și Chkhorotsku (Mujiri), locum tenens al tronului patriarhal în Biserica Georgiană.

A creat o înteagă epocă

Potrivit site-ului Patriarhiei Georgiei pentru relațiile publice, Mitropolitul Shio a transmis condoleanțe tuturor georgienilor, dar și întregii creștinătăți, după moartea Patriarhului Ilia, despre care a afirmat că a creat o epocă întreagă.

„A creat o întreagă epocă. Este foarte dificil pentru mine să vorbesc acum despre el în doar câteva cuvinte — atât este măreția persoanei despre care vorbim. Prin el, prin eforturile sale, Dumnezeu a întors Georgia la adevărata credință. A fost un mare ziditor al Bisericii noastre, atât în sensul literal al cuvântului, cât și în cel spiritual, iar tristețea noastră este profundă”.

Rugător ceresc pentru Georgia

Mitropolitul Shio a afirmat că atunci când astfel de „suflete mari” pleacă de la noi, există totuși o consolare: „că am dobândit un rugător ceresc pentru întreaga Georgie și pentru fiecare dintre noi; pentru că el a fost părintele nostru, el este părintele nostru și va rămâne mereu așa”.

„Dumnezeu să-i dăruiască odihnă sufletului său, iar sfintele sale rugăciuni să ne fie de ajutor”, a declarat Mitropolitul Shio.

Personalitate venerabilă a Ortodoxiei contemporane

Preafericitul Părinte Ilia al II-lea, Arhiepiscop de Mtskheta și Tbilisi, Mitropolit de Bozvinti și Tskum-Abkhazia și Patriarhul-Catolicos al Întregii Georgii, a trecut la Domnul marți seară, 17 martie 2026, la vârsta de 93 de ani.

Într-un mesaj adresat Sinodului Bisericii Georgiene, Patriarhul Daniel și-a exprimat „profunda întristare” pentru moartea Patriarhului Ilia, pe care l-a numit „o venerabilă personalitate a Ortodoxiei contemporane și un mărturisitor statornic al credinței”.

Foto credit: Facebook / sazupatriarchate