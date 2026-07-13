Gen. Paul Teodorescu, ctitor, pomenit la Mănăstirea Dintr-un Lemn: 45 de ani de la mutarea la Domnul

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a oficiat sâmbătă, la mănăstirea vâlceană Dintr-un Lemn, Parastasul pentru gen. Paul Teodorescu, la împlinirea a 45 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Miliarul este cel de-al treilea ctitor al sfântului așezământ.

Slujba a fost oficiată la mormântul generalului, în prezența reprezentanților autorităților militare, a reprezentanților mediului academic și ai asociațiilor dedicate cultivării memoriei eroilor neamului.

După rugăciune, au fost depuse coroane de flori din partea Universității Naționale de Apărare „Carol I”, a Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, a Asociației „Mihai Viteazul – 30 Tradiție și Continuitate” și a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”.

Ceremonie militară

Manifestările comemorative au continuat cu ceremonia depunerii de coroane și jerbe de flori la monumentele dedicate generalului Paul Teodorescu, precum și eroilor marinari și aviatori și militarilor Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

În debutul ceremoniei, au vorbit: Părintele Arhiepiscop Varsanufie; generalul-maior Aurel-Cezar Stănciulescu, locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor Aeriene; contraamiralul de flotilă Daniil Trică, locțiitor pentru resurse al șefului Statului Major al Forțelor Navale; generalul-maior dr. Eugen Mavriș, comandantul Universității Naționale de Apărare „Carol I”; colonelul Cornel Văduva, comandantul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”; și prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România și director al Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodorescu”.

Comuniune peste timp

„Viața și activitatea Generalului Paul Teodorescu constituie o mărturie elocventă că marile înfăptuiri istorice nu sunt doar rezultatul unei remarcabile activități organizatorice, ci și rodul unei credințe vii, al responsabilității asumate și al iubirii statornice față de valorile spirituale și naționale care au conferit continuitate, identitate și demnitate poporului român”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

„De aceea, pomenirea lui rămâne mai mult decât o aducere-aminte a unui nume sau a unei vieți. Ea este mărturisirea credinței că binele săvârșit în Dumnezeu și iubirea întrupată în faptă nu se sting odată cu trecerea omului din această lume, ci continuă să rodească tainic în inimile celor care vin după el”

„Astfel, din generație în generație, se păstrează vie comuniunea dintre cei care au slujit cu jertfelnicie și cei care primesc moștenirea lor ca pe o chemare la aceeași credincioșie, la aceeași dragoste și la aceeași slujire”, a adăugat ierarhul.

Un ctitor în vremuri grele

Legătura Generalului Paul Teodorescu cu Mănăstirea Dintr-un Lemn a început în vara anului 1938, când, în calitate de ministru al Aerului și Marinei, a vizitat-o și a descoperit-o mult afectată de trecerea vremii.

Cu energia și spiritul organizatoric care l-au caracterizat întreaga viață, generalul a inițiat un amplu program de restaurare a chiliilor și a zidurilor de sprijin, asumând coordonarea și susținerea financiară a lucrărilor desfășurate între anii 1938 și 1940.

Militari din Aviație și Marină au consolidat și restaurat mănăstirea alături de locuitorii comunei vâlcene Frâncești, într-o lucrare comună, în care disciplina Armatei s-a întâlnit cu hărnicia oamenilor locului și cu rugăciunea obștii monahale.

Înțelegând că militarii au nevoie permanent de rugăciunea Bisericii, Generalul Paul Teodorescu a întreprins demersurile necesare pentru ca Mănăstirea Dintr-un Lemn să fie recunoscută drept mănăstirea aviatorilor și marinarilor, ulterior și a Regimentului 30 Gardă Mihai Viteazul, iar în cadrul slujbelor să fie pomeniți militarii respectivi. Inițiativa a fost aprobată în decembrie 1939.

Refugiu duhovnicesc

Generalul a mai sprijinit restaurarea bisericilor din Fundeni și Bacău și a contribuit la zidirea Bisericii „Sf. Teodosia” din Joița, jud. Giurgiu, lucrare pentru care fericitul întru adormire Patriarh Justinian Marina și-a exprimat aprecierea și recunoștința.

După purtarea cu demnitate a detenției politice și opresiunii din timpul comunismului, Generalul Paul Teodorescu a ales să-și petreacă ultimii ani ai vieții la Mănăstirea Dintr-un Lemn, unde s-a mutat la Domnul în 17 ianuarie 1981. A cerut ca, la înmormântarea sa, în dreptul inimii să aibă prinsă „panglica tricoloră a scumpei mele patrii”.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului