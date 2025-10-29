Pelerinajul la Catedrala Mântuirii Neamului continuă. Vă prezentăm o selecție de imagini surprinse miercuri, 29 octombrie.
Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Pelerinajul la Catedrala Mântuirii Neamului continuă. Vă prezentăm o selecție de imagini surprinse miercuri, 29 octombrie. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Primăria Municipiului Iași și Mitropolia Moldovei și Bucovinei au semnat marți protocolul de colaborare pentru amenajarea Pădurii-parc Cetățuia – Sfântul Ioan Botezătorul. Iașiul va avea, astfel, prima pădure-parc. Proiectul „Pădurea-parc Cetățuia – Sfântul Ioan Botezătorul”…
În seara acestei zile, 29 octombrie 2025, începând cu ora 18:30, racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, va fi adusă la Catedrala Națională unde va fi așezată spre închinare…
Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova a sărbătorit în perioada 26-28 octombrie, 175 de ani de la înființare, marcând, astfel, existența uneia dintre cele mai venerabile instituții de cultură românești. Potrivit agenției Agerpres, cu acest…
Victimele tragediei petrecute în urmă cu un deceniu la Colectiv vor fi pomenite joi în fața fostului club. Slujba de pomenire va fi oficiată de la ora 10:30, în zona de acces Fabrica Pionerul –…