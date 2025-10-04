Galerie foto: Instantanee de la proclamarea locală a Sfântului Dumitru Stăniloae la Mănăstirea Cernica

Mănăstirea Cernica a găzduit sâmbătă, 4 octombrie, proclamarea locală a canonizării Sfântului Dumitru Stăniloae.
La Mănăstirea Cernica a avut loc sâmbătă, 4 octombrie 2025, proclamarea locală a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a subliniat sâmbătă, cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, că acesta a manifestat trei trăsături principale ale personalității sale duhovnicești: mărturisirea, teologia profundă…
La Mănăstirea Cernica a avut loc Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Dumitru Stăniloae. Ziua de sâmbătă a debutat cu Acatistul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Ceasurile 3 și 6, iar de la ora 09:00…