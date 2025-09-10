Galeria Madrigal reunește o moştenire creativă între generaţii: Arta plastică prin ochii familiei Lazăr

Vernisajul „O moştenire creativă între generaţii” va putea fi vizitat la Galeria Madrigal, începând de joi. Expoziția reunește lucrările unei familii remarcabile de artiști plastici – Iacob, Rodica și Ion Lazăr, marcând totodată reluarea activității galeriei într-un format extins, dedicat expozițiilor de colecție.

Floriana Lazăr, soţia regretatului artist Ion Lazăr, şi istoricul de artă Vladimir Bulat, vor deschide porțile Casei Madrigal, începând cu ora 19:00.

Familia Lazăr ocupă un loc aparte în peisajul artistic românesc, lucrările expuse reflectând parcursul a două generaţii de creaţie.

Reflecții din arta medievală românească

Rodica Lazăr (1931–2009) şi Iacob Lazăr (1931–2022), formaţi în contextul dificil al regimului comunist, au colaborat strâns de-a lungul vieţii. Fiul lor, Ion Lazăr (1960–2014), a dus mai departe această moştenire, dezvoltând un limbaj artistic propriu, inspirat din arta medievală românească, pe care l-a integrat cu rafinament în lucrările sale.

Expoziţia, curatoriată ca o istorie artistică de familie, aduce pentru prima dată în Capitală lucrările celor trei artişti, într-o prezentare unitară, după expuneri anterioare parţiale la Centrul de Cultură Arcuş.

Expoziţia este deschisă publicului începând din 13 septembrie şi poate fi vizitată în fiecare weekend, până în 5 octombrie. Programul de vizitare este următorul:

sâmbăta între orele 11:00 şi 17:00;

duminica între orele 10:00 şi 16:00.

Accesul este gratuit.

Septembrie – o lună dedicată fam. Lazăr

Luna septembrie este astfel dedicată familiei Lazăr, ale cărei lucrări se armonizează cu spiritul Corului Madrigal şi contribuie la construirea unei moşteniri culturale de lungă durată.

Galeria Madrigal, găzduită în Casa Madrigal de pe Dealul Mitropoliei, reuneşte muzica şi artele vizuale într-un demers sincretic, artistic şi educativ.

Expoziţia actuală se înscrie în cadrul programului aniversar „Marin Constantin 100”, ce marchează centenarul naşterii fondatorului Corului Madrigal, printr-o serie de evenimente culturale organizate pe tot parcursul anului 2025.

Foto credit: Galeria Madrigal