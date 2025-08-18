Galați: IPS Casian a evidențiat eforturile migranților români de păstrare a identității naționale și a credinței strămoșești

Arhiepiscopul Dunării de Jos a oficiat Sf. Liturghie în Duminica Migranților Români la Catedrala Arhiepiscopală din Galați, unde împreună cu un sobor de preoți s-au rugat pentru românii din diaspora, subliniind totodată eforturile lor de păstrare a identității naționale și a credinței strămoșești.

„Medicamentul credinței, prin rugăciune și post, rămâne permanent un dar mare în toate familiile, în toate comunitățile și în viața noastră. Mai mult decât atât, o punte de vindecare, de dor, de frate pentru frate român, sub Acoperământul Maicii Domnului în Grădina ei din România, unde se petrec astăzi minunate vindecări de dor prin venirea românilor din străinătate”, a transmis Înaltpreasfinția Sa.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a citit mesajul transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În mai multe parohii din Arhiepiscopia Dunării de Jos au fost organizate agape și activități dedicate românilor plecați peste hotare.

Mărturii despre întoarcerea acasă

„Când m-am întors acasă după 21 de ani, cu totul s-a schimbat sufletul, trupul și toate s-au așezat în altă bucurie. Cu toate că nu L-am pierdut pe Dumnezeu acolo, că am fost în slujire zi și noapte, dar acasă este cu totul și cu totul altceva”.

„Mă rog la bunul Dumnezeu pe toți frații noștri din întreaga lume să-i aducă acasă, pentru că sufletul născut din pământul românesc nu-și poate găsi pacea pe care o găsim noi aici în țară, indiferent cât de grele vremuri sunt, pentru că dacă suntem cu Dumnezeu, El ne poartă de grijă. Pronia am simțit-o și-n străinătate, dar acasă mai mult”, a transmis o româncă revenită în țară după douăzeci și unu de ani.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos