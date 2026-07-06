Fundația unui horreum a fost descoperită în Castrul Roman de la Răcari

Specialiștii din cadrul Muzeului Olteniei au identificat, cu ocazia cercetărilor din cadrul Castrului Roman de la Răcari, temelia de piatră a unui horreum, o clădire publică din epoca romană folosită ca depozit sau hambar.

Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, descoperirea arheologică aduce la lumină o parte importantă din istoria de acum aproape 1.800 de ani a locurilor.

„Urmele descoperite arată că focul a pus la pământ această construcție esențială pentru comandamentul roman care își avea baza în apropierea Craiovei de astăzi, la Răcari. Horreumul era a doua cea mai importantă clădire după comandament și adăpostea proviziile necesare unei garnizoane romane: cereale, alimente și nutreț pentru animale”, a explicat Cosmin Vasile.

Președintele Consiliului Județean a evidențiat că zidurile masive din piatră și urmele incendiului care i-a marcat sfârșitul spun o poveste veche de aproape două milenii și oferă noi informații despre ultimele clipe ale fortificației, cel mai probabil în timpul invaziilor gotice din secolul al 3-lea.

„Aceste descoperiri nu sunt întâmplătoare. Ele sunt rezultatul cercetărilor arheologice reluate în 2003 și susținute, an de an, de Consiliul Județean Dolj, prin Muzeul Olteniei Craiova. Este o investiție în cunoaștere, în identitatea noastră și în patrimoniul pe care avem datoria să îl păstrăm și să îl facem cunoscu”, a declarat Cosmin Vasile.

La Răcari se află al doilea cel mai mare castru de piatră din regiune, de unde unitățile militare romane supravegheau valea Jiului.

Foto credit: Facebook / Cosmin Vasile