Fundația Regală Margareta a României a sprijinit în anul 2025 peste 1.000 de seniori în utilizarea tehnologiei

Fundația Regală Margareta a României a încheiat în 2025 a doua ediție a proiectului „Conectăm Generații în Lumea Digitală”, prin care peste 1.000 de seniori din București și alte 15 localități au beneficiat gratuit de ateliere de educație digitală.

Potrivit unui comunicat de presă emis de fundație, aceste ateliere au fost menite să ajute persoanele în vârstă să folosească mai eficient smartphone-ul și să rămână activi și conectați într-o societate tot mai tehnologizată.

Proiectul s-a desfășurat în perioada martie–decembrie 2025 și s-a adresat persoanelor de peste 65 de ani care dețin un smartphone și doresc să îl utilizeze mai ușor în viața de zi cu zi.

Activitățile au vizat utilizarea de bază a telefonului mobil, apeluri și mesaje text, fotografiere și stocare în cloud, navigare online, aplicații mobile și hărți, cumpărături online, e-mail și aplicații de comunicare, siguranță digitală, rețele sociale și internet banking.

În cadrul proiectului a fost derulat și un program de formare, prin care 22 de persoane, dintre care 10 seniori, au devenit traineri în propriile comunități. De asemenea, 150 de voluntari din cele 16 comunități implicate au dedicat peste 1.000 de ore pentru a sprijini activitățile educaționale.

Conectați cu cei din jur

Impactul proiectului s-a extins și la nivelul familiilor și comunităților, cu 4.372 de beneficiari indirecți, care au interacționat cu seniorii implicați în procesul de digitalizare.

„M-am înscris la curs pentru că am dorit să învăț cum să folosesc mai bine telefonul mobil, în special aplicațiile utile în viața de zi cu zi. Cursul m-a ajutat să fiu mai conectată cu lumea și mai încrezătoare în propriile forțe”, a mărturisit Angela, în vârstă de 79 de ani, beneficiar al proiectului din județul Gorj.

La nivel național, proiectul a fost implementat cu sprijinul a 10 organizații neguvernamentale locale din 15 localități, printre care Arad, Bacău, Baia Mare, Galați, Sibiu, Sighișoara, Târgu Jiu, Turda și Turnu Măgurele.

Foto credit: Fundația Regală Margareta a României