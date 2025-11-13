Un fragment din moaștele Sfântului Nectarie a ajuns în Germania, la parohia „Buna Vestire” din Munchen

Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina a fost sărbătorit în Germania, duminică, la parohia „Buna Vestire din Munchen”. Cu această ocazie, credincioșii au putut cinsti un fragment din moaștele sfântului tămăduitor.

Duminică au fost fost săvârșite slujba Utreniei, Acatistul Sf. Nectarie și Sf. Liturghie. În cadrul slujbei, au fost sfințite două icoane: una a sfântului Nectarie și una a Sfântului Mucenic Mina.

Ambele au fost donate de către un grup parohial care a fost în pelerinaj în Sfântul Munte Athos. Aceste odoare se alătură fragmentului din moaștele sfântului Nectarie, care au fost donate parohiei de către o comunitate din Mitropolia de Veria, Grecia.

Ținând cont de noua situație, Consiliul Parohial a aprobat ca Sfântul Nectarie să devină al doilea hram al parohiei, după cel principal, sărbătoarea Bunei Vestiri.

Sfântul Nectarie, o prezență tămăduitoare

În cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Alexandru Nan a rostit un cuvânt de învățătură, subliniind exemplul lui Iair: credința și, mai ales, smerenia acestuia, mai-marele sinagogii din Capernaum, care I-a cerut lui Hristos vindecarea fiicei sale.

În continuare, părintele a vorbit despre viața Sfântului Nectarie. A prezentat momente cheie din viața Sfântului Nectarie, cel care a trecut prin „temnița încercărilor„ (așa cum este menționat în acatist). Părintele Alexandru a amintit de invidia și gelozia confraților săi preoți, care l-au calomniat în fața Patriarhului Sofronie al Alexandriei, acuzându-l că îi vânează scaunul patriarhal.

În contextul creșterii numărului de boli grave în comunitățile din München și Bavaria, dobândirea unui fragment din moaștele Sfântului Nectarie reprezintă o mare bucurie și o adevărată binecuvântare, pentru parohie și pentru toți cei care au nevoie de puterea sa vindecătoare.

