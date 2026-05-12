Simpozion teologic la Iași: Doctoranzi și cercetători discută despre familia creștină și sfintele femei în viața Bisericii

Simpozionul Internațional „Studia Theologica Doctoralia” a reunit la Iași doctoranzi și cercetători care discută despre familia creștină și sfintele femei în viața Bisericii.

Evenimentul a debutat luni la Muzeul Mitropolitan și își propune să evidenţieze cercetările actuale și constante ale profesorilor, cercetătorilor și doctoranzilor din ţară şi din străinătate în domeniul studiilor teologice.

Tema întâlnirii de anul acesta este „Slujire, mărturie, sfințenie: familia creștină, femeile binecredincioase și Sfintele femei în viața Bisericii. Reflecții doctorale și abordări teologice actuale” și se înscrie în tematica Anului omagial și comemorativ 2026.

În deschiderea manifestării, directorul Școlii Doctorale de Teologie din Iași, preotul profesor Viorel Sava, a vorbit despre tema simpozionului.

„Ne invită la reflecție teologică adâncă, în comuniune de gândire cu înaintașii noștri, dar receptivă la provocările lumii contemporane față de care și noi cei prezenți în aceste zile aici suntem chemați să luăm atitudine și să oferim răspunsuri cu putere multă care să ajute familia creștină și care să stârnească, în interiorul lumii în care trăim, dragostea de viață sfântă și dorul după Dumnezeu”.

O temă de actualitate

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a prezentat mesajul Mitropolitului Teofan al Moldovei și Bucovinei.

„Ajunsă la cea de-a 18-a ediţie, întâlnirea din acest an, organizată de Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie Sfântul Dumitru Stăniloae, are ca temă de dezbatere familia creştină, cu un accent deosebit pe rolul şi locul femeii în familie şi în viaţa Bisericii”.

„Este o temă de actualitate, întrucât familia este supusă astăzi unor mari presiuni. Pe de o parte, grija excesivă pentru carieră şi bunăstare materială creează mari probleme familiei, cu consecinţe grele asupra relaţiei dintre bărbat şi femeie şi, în mod special, asupra copiilor lor. Pe de altă parte, asistăm la tendinţe tot mai agresive de a impune alte forme de convieţuire, străine familiei tradiţionale, adâncind şi mai mult confuzia şi dezbinarea între oameni”, a subliniat Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

În continuare a avut loc lansarea volumului cu lucrările simpozionului precedent, lucrare publicată și la Institutul de Teologie Ecumenică, Ortodoxie Răsăriteană și Patrologie a Universității din Graz, Austria.

Simpozionul a continuat marți în sălile Muzeului Mitropolitan, unde au fost dezbătute temele și referatele participanților.

Foto credit: Doxologia / Flavius Popa