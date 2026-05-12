Arhiepiscopia Aradului a oferit 150 de pachete cu alimente persoanelor vulnerabile: Au nevoie de sprijin în fiecare zi

Arhiepiscopia Aradului a oferit recent 150 de pachete cu alimente de bază persoanelor vârstnice, familiilor numeroase și oamenilor greu încercați.

Activitatea a fost coordonată de părintele Bogdan Negoiu, consilier eparhial la Sectorul Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Aradului, care a subliniat că persoanele vulnerabile au nevoie de ajutor constant.

„Vedem de multe ori că în preajma marilor sărbători oamenii sunt mai sensibili și mai deschiși spre a ajuta. Dar suferința și lipsurile nu țin cont de calendar. Sunt oameni care au nevoie de sprijin în fiecare zi”, a spus părintele consilier eparhial.

„Mă bucur că prin oamenii de bine și prin implicarea voluntarilor reușim să continuăm aceste activități și dincolo de momentele festive. Biserica trebuie să rămână aproape de oameni nu doar prin cuvânt, ci și prin faptă, prin prezență și prin grija față de cei aflați în nevoie”, a adăugat preotul.

Pachetele cu alimente au fost oferite cu ajutorul unor donatori care au ales să rămână aproape de cei aflați în nevoie și dincolo de perioada marilor sărbători.

Arhiepiscopia Aradului a transmis mulțumiri celor care au contribuit la ajutorul oferit persoanelor defavorizate și voluntarilor care au ajutat la împachetarea și distribuirea pachetelor.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului