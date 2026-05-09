90 ani de la inaugurarea Muzeului Național al Satului: România, a treia țară din Europa cu un muzeu în aer liber

Duminică se împlinesc 90 de ani de la inaugurarea Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București. România a fost a treia țară europeană care a avut un muzeu în aer liber. Instituția a putut depăși vicisitudinile istoriei datorită experților care au iubit tradițiile românești.

Muzeul a fost creat pe baza studiilor etnologului Dimitrie Gusti și cu sprijinul Fundației Regale „Principele Carol”.

La remontarea construcțiilor au lucrat, sub supravegherea specialiștilor, meșteri aduși din satele de proveniență a monumentelor. Deschiderea a avut loc la 10 mai 1936, în prezența regelui Carol al II-lea.

Istoric

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în casele muzeului au fost găzduiți basarabeni refugiați din calea ocupației sovietice din Basarabia. Aceștia au rămas în casele din muzeu până în 1948, ceea ce a condus la distrugerea unei părți a patrimoniului mobil.

Anul 1948, când Muzeul Satului și-a redeschis porțile pentru public, la conducerea sa a fost numit Gheorghe Focșa, student al profesorului D. Gusti și membru al echipelor de monografiști, marchează începutul unei a doua etape în evoluția instituției.

Datorită capacității profesionale a directorului Gheorghe Focșa și a refuzului său de a face concesii constrângerilor și presiunilor vechiului regim, muzeul a reușit nu numai să supraviețuiască, ci și să înregistreze realizări importante.

După 1989, Muzeul Satului s-a separat de Muzeul Țăranului Român și și-a reconfigurat toate activitățile.

Pe lângă patrimoniul din expoziția în aer liber și din colecții, muzeul deține și un bogat fond documentar.

O clădire multifuncțională, inaugurată în luna noiembrie 2002, a constituit soluția pentru rezolvarea, în mod corespunzător, a problemei spațiilor destinate adăpostirii colecțiilor de obiecte de patrimoniu, a bibliotecii, a fondurilor documentare și desfășurării activităților specifice muzeului.

Au fost create spații, cu dotări moderne, pentru laboratoarele de conservare-restaurare și cele pentru activitățile cultural-formative: expoziții tematice și diverse forme de „animare” a patrimoniului sau de utilizare a tezaurelor vii ale satului românesc.

Celebrare

„Muzeul Satului nu este o simplă colecție de case sau de obiecte; este o hartă a identității noastre, de la Maramureș la Dobrogea și din Banat până în Bucovina”, transmite conf. univ. dr. Paula Popoiu, managerul Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”.

„Fiecare casă, fiecare icoană și fiecare obiect din colecții ne reamintesc de generațiile de muzeografi, cercetători, lucrători din Muzeul Satului care au contribuit la viața acestui loc special al culturii noastre, care au trăit odată cu Muzeul, care mai sunt alături de noi sau care au intrat deja în Veșnicie.”

Momentul aniversar va fi marcat la muzeu în perioada 10-17 mai 2026, printr-o serie de evenimente culturale cu intrarea liberă. Programul este anunțat pe pagina de Facebook a instituției.

Foto credit: Pixabay