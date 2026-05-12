Sute de aeroporturi recunosc dizabilitățile ascunse: Pot fi semnalizate printr-un ecuson cu floarea-soarelui

Zeci de companii aeriene și sute de aeroporturi din întreaga lume recunosc în prezent existența „dizabilităților ascunse”, inclusiv cele care țin de neurodivergență – funcționarea atipică a creierului în procesarea stimulilor exteriori.

De exemplu, un copil cu autism sau o persoană care suferă de anxietate pot fi total copleșiți de sunetele și aglomerația din aeroport. Iar dislexicii pot avea dificultăți semnificative la completarea unor formulare.

De aceea, mai întâi în Marea Britanie și apoi la nivel global, a apărut și s-a extins programul Hidden Disabilities Sunflower (Programul pentru Dizabilități Ascunse „Floarea-Soarelui”). Prin intermediul acestuia, se emit ecusoane speciale, recunoscute de personalul de la aeroporturi, care știe astfel că pasagerul are nevoie de mai mult timp și de mai multă răbdare.

În general, pasagerii care se identifică astfel primesc diverse beneficii, care ajung până la salonul VIP, îmbarcarea prioritară și mutarea pe locuri la Clasa Întâi.

Aceasta a atras critici, deoarece cardurile cu floarea-soarelui sunt emise fără a fi obligatorie prezentarea unui diagnostic oficial.

Totuși, programul își dovedește utilitatea prin facilitarea reducerii stresului pentru persoanele vulnerabile. În această categorie sunt incluse și persoanele care au trecut prin operații sau au o boală care le-a schimbat calitatea vieții: colostomie, cancer pancreatic, scleroză multiplă, hemofilie, sindrom post-traumatic, Boala Parkinson, epilepsie și altele.

În prezent, 340 de aeroporturi din 70 de țări și 31 de linii aeriene au aderat la program, pregătind personalul pentru a interacționa cu acest tip de pasageri.

