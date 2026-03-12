Moaștele Sfintei Filotimia, mama Sfântului Dometie cel Milostiv, au fost deshumate joi, 12 martie, la Mănăstirea Râmeț.
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Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
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