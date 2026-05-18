Fostul președinte Emil Constantinescu a fost primit de Patriarhul Bartolomeu I la Istanbul

Fostul președinte al României Emil Constantinescu a fost primit sâmbătă de Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, la sediul Patriarhiei Ecumenice din cartierul Fanar, Istanbul.

Întâlnirea dintre fostul președinte al României și Patriarhul Ecumenic a avut loc în contextul participării lui Emil Constantinescu la cea de-a 29-a ediție a Summitului Economic Eurasiatic, unde acesta a reprezentat Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, al cărui Consiliu Științific îl prezidează.

Potrivit organizatorilor, întrevederea de la Fanar a reprezentat și o continuare a dialogului religios și cultural început în perioada mandatului prezidențial al lui Emil Constantinescu (1996–2000).

În cadrul întâlnirii, fostul șef al statului român a prezentat Patriarhului Ecumenic proiectul editorial „Cărțile Diplomației Culturale”, prin care Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului își propune să promoveze volume dedicate dialogului intercultural și patrimoniului spiritual.

De asemenea, au fost prezentate proiectele Congresului Mondial de Studii Siriace și ale Conferinței de Studii Arabe Creștine, organizate în parteneriat cu Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei și Academia Română, sub egida Parlamentului României, în perioada 3–7 august.

Colaborare istorică

Întâlnirea a oferit și prilejul evocării unor momente importante din colaborarea dintre Patriarhia Ecumenică și statul român de la sfârșitul anilor ’90. A fost amintită reuniunea internațională „Oameni și religii”, organizată la București în perioada 30 august – 1 septembrie 1998 de Comunitatea Sant’Egidio, împreună cu Biserica Ortodoxă Română și Președinția României.

A fost evocată și decorarea Patriarhului Bartolomeu I de către fostul președinte Emil Constantinescu, în 28 octombrie 1999, cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce.

Tot atunci, Patriarhul Ecumenic i-a oferit fostului președinte al României „Ordinul Sfântul Andrei”, iar în anul 2000 i-a conferit „Crucea de aur a Fecioarei Maria de la Pammakaristos”, cu prilejul unei noi vizite la București.

Foto credit: Facebook / Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului