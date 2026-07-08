Forțele Aeriene Române pregătesc demonstrații cu aeronave la Crucea Eroilor de la Caraiman

Forțele Aeriene Române vor organiza miercuri, 15 iulie, la monumentul Crucea Eroilor de pe Vârful Caraiman, un eveniment de tip „Spotters Day”, în cadrul căruia sunt programate demonstrații cu aeronave militare și civile.

Evenimentul este programat să înceapă la ora 11:00 și se va desfășura, în funcție de condițiile meteorologice, având ca dată de rezervă ziua de 16 iulie.

Potrivit programului anunțat de Forțele Aeriene Române, demonstrațiile vor debuta cu evoluțiile aeronavelor EXTRA-300 și IAK-52, urmate de prezentări ale elicopterelor IAR-330 M/S/LRM, SA-365 Dauphin, EC-135 și S-70M Black Hawk.

În continuare, vor evolua aeronavele de transport An-30, C-130 Hercules și C-27J Spartan, iar programul se va încheia cu demonstrații susținute de IAR-99, F-16 Fighting Falcon și Eurofighter Typhoon.

Potrivit organizatorilor, „în cadrul evenimentului sunt așteptați la monumentul Crucea Eroilor de pe Vârful Caraiman spotterii și reprezentanții mass-media care doresc să participe, fără a fi necesară o acreditare prealabilă”.

Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene este sărbătorită anual în data de 20 iulie, când Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al piloților.

Foto credit: Facebook / Forțele Aeriene Române