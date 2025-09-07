Să ne folosim de Sfânta Cruce ca de o scară, ca și noi să urcăm la cer, îndeamnă PS Varlaam Ploieșteanul

„Să ne folosim de Sfânta Cruce ca de o scară, ca și noi să urcăm la cer împreună cu Hristos cel mort și înviat”, îndeamnă Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul.

Preasfinția Sa a oficiat duminică Sfânta Liturghie în Parohia Comarnic din județul Prahova, unde a sfințit noul așezământ al comunității.

Ierarhul s-a referit în predica sa la perioada liturgică din apropierea Înălțării Sfintei Cruci și a îndemnat la sporirea atenției pentru temele evanghelice propuse de Biserică în această perioadă.

„Lecturile din Evangheliile care s-au rânduit în aceste trei zile de prăznuire propun teme într-o succesiune cronologică, dar și a importanței descoperirii tainei Sfintei Cruci lumii”.

Prefigurarea Sfintei Cruci

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a făcut o trecere în revistă a prefigurărilor Sfintei Cruci din Vechiul Testament.

„Evanghelia de astăzi ne vorbește despre o prefigurare a Sfintei Cruci încă de pe vremea lui Moise, trimițându-ne pe fiecare dintre noi să ne amintim multele prefigurări ale tainei Sfintei Cruci încă de la începutul Scripturii”.

Sfinții Părinți spun că Pomul Vieții din mijlocul Raiului era o prefigurare a Crucii Domnului, care îl ajuta pe om să meargă în viața veșnică.

„Crucea Mântuitorului este pomul nou al vieții, pentru că jertfindu-se pe cruce, murind pe ea, fiind îngropat și înviind din morți, deci biruind moartea în trupul său omenesc, Mântuitorul Iisus Hristos se face începătură învierii tuturor celor adormiți. El dăruiește viață veșnică tuturor celor care cred în El, ascultă cuvântul Lui și îl împlinesc pe El”, a explicat Episcopul vicar patriarhal.

Preasfinția Sa a mai spus că Sfinții Părinți consideră că „lemnul din care Noe a construit corabia prin care s-a salvat el, familia lui și animalele sale, este o prefigurare a lemnului crucii prin care a fost salvată omenirea de la moarte și de la pedeapsa veșnică”.

O altă prefigurarea a pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos este jertfa lui Avraam, mai precis, drumul parcurs de Isaac cărând lemnele pentru altarul de jertfă.

Convorbirea cu Nicodim

Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a evidențiat tainele pe care i le descoperă Mântuitorul Iisus Hristos bătrânului Nicodim.

„Iisus este înălțat pe lemnul crucii ca oricine este mușcat, după cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, de către demoni, să nu piară de otrava acestora, ci cerând ajutorul crucii să se izbăvească din moartea sufletească. Iată, deci, că aceasta este o taină cerească care vorbește despre răstignirea Mântuitorului”, a subliniat ierarhul.

Ultimul cuvânt al Evangheliei de astăzi ne umple inimile de nădejde și ne provoacă la o viață duhovnicească creștină autentică.

„Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Hristos spune că El a venit în lume ca să caute și să mântuiască pe cel pierdut, pe fiecare dintre noi”.

„Pentru fiecare dintre noi, pentru mine, pentru tine, Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, a pătimit pentru noi, s-a răstignit, a murit și a înviat, dar s-a înălțat la ceruri, așa cum spune ucenicilor săi: Vă este de folos să mă duc la Tatăl, pentru că dacă mă voi duce, vă voi pregăti și vouă loc, pentru că voiesc acolo unde sunt eu să fiți și voi. Noi toți suntem, prin botez, ucenicii mântuitorului Iisus Hristos”, a încheiat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Sfințirea așezământului parohial

La finalul Sfintei Liturghii, Episcopul vicar patriarhal a sfințit noul așezământ al parohiei.

Acesta cuprinde la parter o sală de mese, o bucătărie și o sală multifuncțională, iar la etaj se află o sală destinată activităților culturale, o bibliotecă și un oficiu parohial.

Preasfinția Sa a înmânat mai multe diplome și distincții oferite de Părintele Patriarh Daniel celor care au contribuit la edificare clădirii.

Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni a fost oferit preotului paroh Constantin Mugurel Moraru, preotului coslujitor Gabriel Cârciu și preotului pensionar Florian Văcaru, de la Parohia Comarnic. Același ordin pentru mireni a fost oferit deputatului Mircea Roșca.

Primarul orașului Comarnic, Nicolae Sorin Popa, a primit Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni” pentru mireni.

Diploma Omagială 2025 a fost oferită domnilor Florin Bogdan Brînzi și Dănuț Mihai Dodoț.

Consiliul parohial al Parohiei Comarnic a primit Distincția de vrednicie cu Chipul Sf. Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu