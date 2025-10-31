„Fiecare viață este o minune”: Interviu cu Părintele John Parker, decanul Seminarului Ortodox „Sfântul Tihon” din Statele Unite

Părintele John Parker este decanul Seminarului Ortodox „Sfântul Tihon” din South Canaan, Pennsylvania – cea mai veche instituție teologică ortodoxă din America de Nord. După aproape trei decenii de slujire și formare a tinerilor care se pregătesc pentru preoție, Părintele Parker vorbește cu profunzime și bucurie despre darul vieții, despre rolul familiei, despre prietenia în Hristos și despre modul în care credința poate transforma teama în binecuvântare.

În acest interviu acordat în cadrul rubricii #vinereapentruviață, Sfinția Sa oferă o perspectivă luminoasă asupra modului în care învățătura ortodoxă ne cheamă la o viață de slujire, curaj și dragoste față de semeni.

„Fiecare dintre noi este unică chemare a lui Dumnezeu la existență”

Alexandra Nadane: Ca decan al Seminarului „Sfântul Tihon”, care ghidează mulți tineri care se pregătesc pentru slujirea în Biserică, cum abordați personal această misiune?

Pr. John Parker: Cuvântul-cheie este „persoană”. Fiecare dintre noi, din momentul concepției și până la moartea naturală, este creat ca o ființă umană unică, de neînlocuit. Dumnezeu ne cheamă la existență!

„Să fie lumină!”… și a fost lumină. „Să fie păsări și pești…” și au fost. „Să fii TU!”… și ai fost tu! Și eu!

Darul Domnului pentru noi, darul sacru al vieții, ne este dat în două direcții: pentru ca El să fie centrul vieții noastre și pentru ca noi să-L imităm și, mai profund, să participăm la viața Lui. Este o minune.

Propun să privim spre Răstignirea, Moartea, Îngroparea, Învierea și Înălțarea Domnului, pentru a înțelege scopul nostru. Chiar și atunci când lumea e în cea mai mare dezordine – fie prin războaie, fie prin tragedii personale – noi credem că „Dumnezeu este cu noi!”.

Prin prezența Lui în viețile noastre, fiecare dintre noi devine o lampă a milei și a iubirii jertfelnice a lui Dumnezeu în lume – o mărturie vie a bunătății Sale.

„Familia este prima noastră comunitate euharistică”

AN: Ce rol are familia în viața dumneavoastră și ce sfat ați da celor care doresc să clădească o familie stabilă?

Pr. John P: Am fost învățat că există două „stări” binecuvântate ale vieții: căsătoria și viața monahală. Fiecare om are nevoie de o comunitate. Soțul și soția sunt binecuvântați încă de la început „să fie roditori și să se înmulțească”, formând o comunitate interioară. Cei necăsătoriți sunt chemați la o viață de castitate celibatară, trăită cel mai potrivit în mediul monahal.

Sunt binecuvântat cu aproape 32 de ani de căsătorie. Avem doi fii adulți, fiecare căsătorit, fiecare cu copii. Este o mare binecuvântare să-ți vezi „copiii copiilor tăi”.

Ce sfat aș da celor care vor să construiască o familie stabilă și principială? Următoarele:

Soți și soții: străduiți-vă să vă întreceți unul pe altul în a vă arăta cinstea .

. Nu lăsați soarele să apună peste mânia voastră. Încercați să fiți primii care iartă.

Lăsați copiii să vă vadă cerându-vă iertare și iertându-vă reciproc, fără a face din asta un spectacol.

Faceți parte activă dintr-o comunitate euharistică vie. Decizia de „a merge la biserică” se ia la botez, nu duminica dimineața.

Decizia de „a merge la biserică” se ia la botez, nu duminica dimineața. Puneți pe primul loc ceea ce în Vechiul Testament se numea zeciuială – oferiți lui Dumnezeu primele și cele mai bune 10% din venituri. „Unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta.”

– oferiți lui Dumnezeu primele și cele mai bune 10% din venituri. „Unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta.” Fiți un exemplu de smerenie autentică în familie. „Fiule, te rog iartă-mă că am țipat la tine. Îmi pare foarte rău.”

în familie. „Fiule, te rog iartă-mă că am țipat la tine. Îmi pare foarte rău.” Amintiți-vă că toți copiii ne sunt încredințați de Dumnezeu și vom da socoteală pentru felul în care i-am crescut.

Spuneți-le: „Aceasta nu este părerea mea; te învăț ceea ce ne-a învățat Iisus. Ne străduim să trăim o viață vrednică de Dumnezeu – aceasta este identitatea noastră. Poți fi supărat pe noi, dar ne străduim să te creștem așa cum ne-a învățat El.”

„Dumnezeu îi întâlnește pe oameni acolo unde sunt”

AN: Cine v-a format spiritual și ce lecții de viață ați învățat de la ei?

Pr. John P: Am crescut în tradiția anglicană, iar mentorul meu spiritual din copilărie a fost părintele Fred. Iubirea sa pentru Dumnezeu era contagioasă. Se implica activ în formarea tinerilor ucenici și nu se sfia să întrebe despre viața duhovnicească a cuiva, fără ca cineva să se simtă judecat.

Părintele John Breck m-a primit pe mine și familia mea în credința ortodoxă. Este un exemplu viu de prezență pașnică și mi-a predat aproape tot ce știu despre viața pastorală. M-a învățat că, deși Dumnezeu are standarde clare pentru noi, El îl întâlnește pe fiecare acolo unde este, ca să-l ridice.

Părintele Thomas Hopko, de fericită amintire, a făcut pentru mine legătura esențială între „Cuvântul Crucii” și viața pastorală – între ceea ce credem și modul în care trăim credința. Recomand tuturor podcasturile sale pe Ancient Faith Radio.

Prietenul și conslujitorul meu de mulți ani, părintele Marcus Burch, m-a învățat valoarea profundă a prieteniei și a slujirii prin ascultare. El mi-a arătat cum să te bucuri de viață și să găsești bucuria în celălalt.

„Valoarea ta este dată de Dumnezeu, nu de lume”

AN: Ce ar trebui să facă un tânăr care vrea să urmeze o cale bună în viață?

Pr. John P: Există nenumărate voci care ne atrag zilnic atenția. Aș oferi tinerilor câteva repere simple:

Valoarea ta este definită de Dumnezeu , nu de oameni și nu de rețelele sociale.

, nu de oameni și nu de rețelele sociale. Urmează-L pe Hristos . El nu te va părăsi niciodată. Roagă-te simplu: „Doamne, ajută-mă! Doamne, arată-mi calea!”

. El nu te va părăsi niciodată. Roagă-te simplu: „Doamne, ajută-mă! Doamne, arată-mi calea!” Când greșești, ridică-te: „Îmi pare rău, Doamne, ajută-mă să încep din nou.”

Caută prieteni creștini . Fii bun cu toți, dar nu te lăsa condus de cei care trăiesc departe de Hristos.

. Fii bun cu toți, dar nu te lăsa condus de cei care trăiesc departe de Hristos. Ascultă mărturiile celor pe care Hristos i-a schimbat . Lasă-te inspirat de puterea Lui de a transforma vieți.

. Lasă-te inspirat de puterea Lui de a transforma vieți. Nu uita: viața creștină este o cruce. Este dureroasă, dar plină de sens. „Iisus nu a venit să-i facă pe oamenii răi mai buni, ci să le dea viață celor morți.” Viața creștină nu este despre perfecțiune, ci despre a găsi viața adevărată și biruința asupra morții.

„Credința nu înseamnă să vezi linia de sosire, ci să știi că Dumnezeu merge cu tine”

AN: Ce cuvânt de încurajare le-ați oferi părinților care află în mod neașteptat că vor avea un copil și se tem sau se simt nesiguri?

Pr. John P: Nu încape îndoială că o sarcină neașteptată poate aduce îngrijorare, teamă și chiar durere pentru o femeie – și pentru bărbatul ei – când vestea vine ca o surpriză. Chiar și în cele mai dificile circumstanțe, copilul conceput este o ființă umană vie, creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, purtând darul sacru al vieții.

Domnul Iisus Hristos scrie drept pe linii strâmbe. Orice greutate trăită într-un moment fragil poate deveni o binecuvântare, dacă este oferită Domnului printr-un simplu „Doamne, ajută!”.

Important este să fim sinceri înaintea lui Dumnezeu, să recunoaștem greșelile și să cerem ajutor. Nimeni nu este fără vină, dar Dumnezeu poate transforma orice cădere într-o cale spre mântuire.

A deveni sfânt înseamnă „să faci următorul lucru bun”. Oricât de greu ar părea, dacă Îl oferi lui Hristos, povara se ușurează.

Amintește-ți două lucruri:

– cea mai des repetată poruncă din Scriptură este „Nu te teme!”;

– iar numele lui Hristos este „Emanuel – Dumnezeu cu noi”. El nu te va părăsi niciodată și nu te va lăsa singur.

Foto: Seminarul Ortodox „Sfântul Tihon”, SUA