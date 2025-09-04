Festivalul Național de Științe și Arte „Basarab Fest” se apropie de start

Festivalul Național de Științe și Arte „Basarab Fest”, ediția a 2-a, se va desfășura în perioada 26-27 septembrie la Curtea de Argeș, la Câmpulung Muscel și pe malul Lacului Budeasa.

Festivalul va integra și anul acesta Concursul Național de Literatură „Toată vremea-și are vreme”, Concursul Național de Arte Vizuale „Nouă Meșteri Mari” și Simpozionul „Moștenirea Dinastiei Basarabilor”, anunță organizatorii.

Evenimentul se va desfășura cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului.

„Festivalul reprezintă un prinos de prețuire și recunoștință adus vieții, lucrării și memoriei acestor întemeietori de Țară, cărora le datorăm foarte mult pentru ceea ce suntem astăzi: români europeni”.

IPS Calinic a amintit de cuvintele Preafericitului Părinte Patriarh Daniel referitoare la Domnitorul Sfânt Neagoe Basarab, în care Preafericirea Sa a transmis că „rămâne mereu viu, prin ceea ce a lăsat posterității, și constituie un îndemn, pentru generațiile de azi și de mâine, în a sluji acest popor”, a subliniat IPS Calinic.

Un festival cu rădăcini

Prof. Cristiana Sima, fondatoarea festivalului, s-a referit la festival ca la „o pledoarie pentru identitatea noastră, pentru frumusețea istoriei și pentru forța creatoare a noilor generații”.

„Faptul că suntem la a doua ediție arată că proiectul a prins rădăcini și că Basarabii, Întemeietorii de Țară, continuă să ne unească în jurul unor valori comune. Îmi doresc ca fiecare ediție să fie o sărbătoare a demnității culturale românești și o invitație pentru tineri de a deveni ctitori în propriul lor timp”, a declarat prof. Cristiana Sima.

Simpozionul „Moștenirea Dinastiei Basarabilor”

Cu tema „BASARABII – Întemeietorii de Țară”, Simpozionul „Moștenirea Dinastiei Basarabilor” va avea loc în ziua prăznuirii Sfântului Voievod Neagoe Basarab, după săvârșirea Sfintei Liturghii de la Curtea de Argeș, și va fi deschis prin alocuțiunea prof. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române. Evenimentul se va ține în Sala de Festivități a Primăriei Municipiului Câmpulung Muscel, începând cu ora 12:30.

În cadrul simpozionului, va fi lansată antologia „Moștenirea Dinastiei Basarabilor”, volum ce reunește evenimentele, lucrările științifice și creațiile poetice prezentate la prima ediție a festivalului, desfășurată între 26-28 septembrie 2024, la Curtea de Argeș, Pitești și Ștefănești.

Coordonată de Claudiu Dumitrache sub egida editorială a Colecției Regal Literar, antologia este prefațată de IPS Părinte Calinic Argeșeanul, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, și de prof. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române.

Volumul reprezintă conservarea primei ediții a festivalului, sub patronajul Ministerului Culturii, un demers dedicat atât promovării istoriei naționale și a Dinastiei Basarabilor, cât și susținerii poeziei contemporane românești. Antologia este îmbogățită cu imagini documentare din cadrul tuturor evenimentelor, constituind o lucrare de referință pentru memoria culturală și științifică a acestui proiect.

La festival va participa și o delegație din Basarabia, formată din oameni de cultură, artiști și diplomați, printre care se numără Iuliana Gorea-Costin, diplomat și om politic, semnatară a hrisovului de întemeiere, și artistul Viorel Burlacu, care va susține un recital muzical la finalul simpozionului.

Trofeul Basarabilor pentru Literatură 2025

Premierea Concursului Național de Literatură „Toată vremea-și are vreme” va avea loc pe 27 septembrie, începând cu ora 13:00, pe malul Lacului Budeasa. Juriul concursului este format din IPS Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului (Președinte de Onoare), Claudiu Dumitrache (președinte), George Coandă, Elena Iagăr, Veronica Balaj, Adrian Artene, Nicolae Florentin Streche, Ioan-Laurenţiu Vedinaș și Maria Ivanov.

Laureații vor fi distinși cu Trofeul Basarabilor, Medaliile de Aur și Argint ale Basarabilor pentru Literatură, dar și alte premii speciale stabilite de către juriu.

„Prin intermediul Basarab Fest ne întoarcem la temeliile culturii raționale și conștiente, la marea cultură răsăriteană, la redescoperirea Bizanțului după Bizanț într-un timp care, de multe ori, ne face să uităm de moștenirea unică pe care o deținem în Europa și pe care nu o putem seca nici cu vrere”.

„Cultura și spiritualitatea pe care Basarabii le-au cultivat și pe care, în mod special, Brâncoveanu, alături de familia sa, le-au încununat, împreună cu alți luminători din Evul Mediu și până în Epoca Modernă timpurie, de la duhovnicul Teodosie și Sfântul Ierarh Nifon al Constantinopolului, la călugării și ierarhii tipografi, Ianache Văcărescu și Antim Ivireanul, constituie unul dintre cele mai cutremurătoare și nobile capitole ale istoriei umanității”, a menționat Claudiu Dumitrache, președintele Societății Române Regal Literar.

Condiții de participare

Pentru Simpozionul „Moștenirea Dinastiei Basarabilor”, participanții vor trimite, în perioada 29 august-26 septembrie, pe [email protected], lucrările științifice originale, încadrate în tema centrală a simpozionului („BASARABII – Întemeietorii de Țară”), fără să depășească 10 pagini. Fiecare autor va susține o prezentare a lucrării în cadrul simpozionului, iar toate lucrările vor fi incluse în antologia celei de-a doua ediții a festivalului.

Pentru Concursul Național de Literatură „Toată vremea-și are vreme”, autorii (care au 14 ani împliniți) vor trimite creațiile literare pentru participare, între 29 august-16 septembrie, pe [email protected].

Toate lucrările înscrise trebuie să fie originale, fără să depășească 5 pagini, și să se încadreze în temele centrale ale concursului: istoria românească, credința și cinstirea strămoșilor, cu precădere cinstirea Dinastiei Basarabilor.

Pentru Concursul Național de Arte Vizuale „Nouă Meșteri Mari”, artiștii (de orice vârstă) vor trimite sau vor aduce personal lucrările pentru participare, în original, între 29 august-16 septembrie, la secretariatul Colegiului Ecologic din Pitești (Intrarea Teilor, nr. 4). Se poate participa cu 5 lucrări plastice, încadrate în temele centrale ale concursului: istoria românească, credința și cinstirea strămoșilor, cu precădere cinstirea Dinastiei Basarabilor.

Scurt istoric

Festivalul a fost instituit prin semnarea, în 2024, a hrisovului de întemeiere de către IPS Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, prof. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Cristiana Sima, inițiatoarea proiectului, Claudiu Dumitrache, președintele Societății Române Regal Literar, Iuliana Gorea-Costin, președintele Asociației pentru Dezvoltarea României, Rareș Prisăcariu, Elena Iagăr și Nicolae Dobre.

Foto credit: Festivalul Național de Științe și Arte „Basarab Fest”