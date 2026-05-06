Festivalul de Muzică Bizantină va organiza în premieră un simpozion dedicat rolului familiei în cântarea Bisericii

Festivalul de Muzică Bizantină va organiza în premieră Simpozionul Internațional „Biserica – familia unită în cântare în Răsăritul creștin”, dedicat rolului comunitar al muzicii bisericești și relației dintre tradiția liturgică și familia creștină.

Evenimentul va avea loc în perioada 23-28 mai. Este considerat cel mai mare festival de acest fel din România și are ca scop promovarea tradițiilor autentice ale cântului bizantin, precum și evidențierea legăturii dintre muzica bisericească și muzica bizantină de inspirație laică.

Organizatorii subliniază că, de-a lungul secolelor, Moldova a păstrat viu spiritul Bizanțului, iar Iașul a devenit unul dintre cele mai importante centre cultural-muzicale ale tradiției bizantine.

Ediție dedicată Maicii Domnului

Programul festivalului cuprinde concerte organizate la Iași, Botoșani și Piatra-Neamț, ateliere de mozaic, întâlnirea cântăreților bisericești și Olimpiada de muzică psaltică.

Ediția din acest an este dedicată Maicii Domnului și sfintelor femei, temă care va fi reflectată în repertoriul interpretat de coruri și grupuri psaltice cunoscute, între care Tronos și Byzantion, alături de coruri de copii, ansambluri locale și soliști invitați.

La evenimentele academice și muzicale vor participa conferențiari și interpreți din România, Grecia, Statele Unite ale Americii, Serbia, Finlanda, Estonia, Georgia, Bulgaria, Ungaria, Germania, Ucraina, Slovacia și Macedonia de Nord.

Manifestările se înscriu în contextul în care anul 2026 a fost proclamat în Patriarhia Română drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar.

