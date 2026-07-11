Festivalul Agape: Duhovnici îndrăgiți, familii și amatori de slow travel se vor întâlni în Pădurea de Argint de la Agapia

Familiile și amatorii de slow travel („turism pe îndelete”) sunt așteptați, în weekendul 24-26 iulie 2026, în comuna Agapia, județul Neamț, la prima ediție a Festivalului Agape. Vor participa duhovnici îndrăgiți, între care Părintele Pimen Vlad din Sfântul Munte Athos.

Timp de trei zile, lângă Pădurea de Argint din Agapia, participanții la festival se vor bucura de pitorescul și pacea locului, vor testa produse locale și vor cunoaște meșteșugari tradiționali.

De asemenea, vor avea ocazia să absoarbă atmosfera duhovnicească pentru care sunt vestite mănăstirile nemțene, prin intermediul unor invitați speciali – din județul Neamț și de dincolo de granițele acestuia.

Festivalul va începe vineri, 24 iulie, la ora 17:00, cu un picnic, urmat de un dialog cu Arhim. Galaction Dominte, starețul Mănăstirii Botoș din Ciocănești, jud. Suceava. Seara se va încheia cu un recital de chitară oferit de Grupul „Strune de Lumină”.

Întâlnire cu pr. Pimen Vlad

A doua zi, sâmbătă, va începe de la ora 13:00 cu ateliere creative pentru copii și adulți, urmate, de la ora 15:00, de o rugăciune de binecuvântare și un concert de cântări religioase.

Principala activitate a zilei va fi întâlnirea cu Pr. Pimen Vlad, starețul Chiliei „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” de la schitul athonit Lacu. Invitatul va susține, de la ora 16:00, conferința „Provocări contemporane”. Ziua se va încheia cu un recital de pricesne și muzică tradițională oferit de interpreta Paula Hriscu.

Duminică, după participarea la Sfânta Liturghie și agapa frățească, la Paraclisul din Pădure va avea loc lansarea cărții „Trei zile în rai – Da, am fost contemporan cu sfinții!” de Pr. Neculai Cojocariu. Vor participa Pr. Sofian Costea de la Mănăstirea Sihăstria, jud. Neamț, și Pr. Iustinian Cojocariu, de la parohia Văratec.

Evenimentul va fi urmat, de la 13:45, de o drumeție pe „Drumul Reginei” din Văratec, care va include un popas duhovnicesc alături de Pr. Sofian Costea și Pr. Iustinian Cojocariu.

Turism local

Festivalul este organizat, în parteneriat cu Comuna Agapia, de patru specialiste în organizarea de evenimente, între care Camelia Căpitanu, realizatoarea emisiunii „Bunicii României” de la Trinitas TV, și Viorela Chiper, fost manager al destinației Ținutul Zimbrului, jud. Neamț.

Festivalul își propune să promoveze turismul local prin oferirea de experiențe personalizate turiștilor, dar și de sprijin pentru comunitatea locală.

Pădurea de Argint este o rezervație forestieră pe teritoriul comunei Agapia. Este o pădure de mesteceni, unii mai bătrâni de un secol. La un kilometru distanță se află altă pădurea Codrii de Aramă.

Foto credit: Festivalul Agape