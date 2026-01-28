Federația Filantropia începe primul curs profesional din an: Consilier în domeniul adicțiilor

Federația Filantropia a Patriarhiei Române organizează, în perioada 30 ianuarie – 6 martie, un nou curs pentru formarea de consilieri în domeniul adicțiilor. Din anul 2020, de când a fost creat cursul, au fost formați peste 500 de astfel de consilieri.

„Noi, inițial, am vrut să dezvoltăm acest curs doar pentru lucrătorii sociali din Patriarhia Română, pentru cei care lucrează în centrele noastre, dar, de-a lungul timpului, ne-am dat seama că cererile vin și din afară și acest curs se adresează asistenților sociali, lucrătorilor sociali, profesorilor”, a explicat pentru Trinitas TV Pr. Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță, președintele Federației Filantropia.

„Am avut și medici și asistenți medicali care au dorit să participe, să urmeze acest curs. Am avut și psihologi. Deci paleta este destul de mare, pentru că în domeniul adicțiilor lucrăm cu mai multe tipuri de persoane.”

Cum decurge formarea consilierilor în adicții

Participanții vor urma 180 de ore de formare, dintre care 60 de teorie și 120 de practică în centre specializate.

„Nu avem un centru al Arhiepiscopiei pe partea de adicții, în schimb avem foarte multe colaborări cu mai multe centre care au partea aceasta de adicții și avem și în București, dar și în alte localități din țară”, a precizat Pr. Ciprian Ioniță.

Cursul de formare a consilierilor în domeniul adicțiilor a fost extins la nivel național, însă cele mai multe solicitări continuă să vină din capitală și zonele limitrofe.

Alte cursuri disponibile

Deja există o listă de așteptare pentru o nouă sesiune a acestui curs, iar jumătate din locuri s-au ocupat deja, astfel că va fi organizat un nou curs pe lângă cel care începe în weekendul următor.

Anul acesta, Federația Filantropia propune în total 12 cursuri de profesionalizare acreditate, între care de Operatori de date, de Lucrători sociali și de bucătari.

Alte proiecte ale Federației Filantropia

Organizația derulează și proiecte caritabile, cum ar fi campania Ajută un bătrân să zâmbească, prima acțiune din an urmând să înceapă curând: vor fi oferite gratuit lemne pentru 50 de vârstnici vulnerabili.

„Ne gândim în continuare să vorbim despre fenomenul violenței domestice și deja pregătim câteva cursuri pentru informare și prevenire a violenței domestice, dar și pe partea de trafic de persoane”, a mai precizat președintele Federației Filantropia.

„Fiind Anul pastorației familiei creștine, ne gândim să venim cumva în sprijinul preoților printr-un ghid în care poate găsească un model de intervenție în comunitate în domeniul violenței domestice și cum să abordeze această problemă din punct de vedere pastoral.”

Detalii despre cursul Consilier în domeniul adicțiilor, precum și despre celelalte specializări oferite de Federația Filantropia sunt disponibile pe Facebook, pe site-ul organizației sau la adresa de e-mail [email protected]

