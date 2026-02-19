Ajută un bătrân să zâmbească: Federația Filantropia a oferit lemne de foc pentru 50 de vârstnici din județul Buzău

Federația Filantropia a Patriarhiei Română a desfășurat joi o acțiune socială în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”, oferind lemne pentru foc unui număr de 50 de vârstnici din județul Buzău.

Acțiunea a avut loc în mai multe comunități din Protoieria Buzău I, în rândul beneficiarilor Fundației pentru Copii „Sfântul Sava”, organizație membră a federației.

Tot în cadrul campaniei, 100 de persoane vârstnice din județul Bacău au beneficiat recent de consultații oftalmologice gratuite și de ochelari de vedere.

Demersurile fac parte din campania „Ajută un bătrân să zâmbească”, prin care Federația Filantropia se alătură inițiativelor desfășurate la nivel național în sprijinul vârstnicilor aflați în situații de vulnerabilitate medicală, socială sau materială.

