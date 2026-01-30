Familiile Sfinților Trei Ierarhi, modele pentru familiile creștine: Teologii bucureșteni și-au cinstit ocrotitorii

„În acest context extrem de dificil și de delicat pentru viitorul familiei, pentru mentalitatea societății, sărbătoarea de astăzi și Anul omagial al pastorației familiei creștine sunt lucrări ale Bisericii care nădăjduim să rodească în sânul poporului român”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, vineri, când Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și-a cinstit ocrotitorii, pe Sf. Trei Ierarhi.

Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a slujit la paraclisul instituției de învățământ împreună cu un sobor din care au făcut parte pr. lect. univ. dr. Cosmin Pricop, decanul facultății, pr. prof. dr. David Pestroiu și pr. conf. dr. Gheorghe Holbea, prodecani, precum și alte cadre universitare, între care pr. prof. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la Sectorul Teologic-Educațional al Administrației Patriarhale, și pr. prof. univ. dr. George Grigoriță, consilier patriarhal la Cancelaria Sf. Sinod.

În cadrul Liturghiei, teologul Mihail Banu, student în anul IV, a rostit un cuvânt de învățătură despre exemplul oferit de familiile în care sau născut Sfinții Trei Ierarhi în acest an dedicat de Patriarhia Română pastorației familiei creștine.

Modele pentru tineri și familii

„Ei au trăit în chip desăvârșit – și în cele ale familiei – cuvintele auzite astăzi în Sfânta Evanghelie, că cel ce va face și va învăța, acela mare se va chema în Împărăția Cerurilor”, a spus Mihail Banu.

„Au trăit deplin ceea ce a spus Mântuitorul în pilda grăuntelui de muștar, căci au crescut atât de mari și ramurile lor s-au întins atât de mult, încât și pe cei din familiile lor i-au umbrit cu harul sfințirii, făcându-i prietenii lui Dumnezeu.”

„Iar pe creștinii din generațiile care le-au urmat i-au adăpat din râurile înțelepciunii celei cu miere curgătoare”, a adăugat teologul.

Studentul și-a încheiat cuvântul cu îndemnul pentru tineri de a urma pilda Sf. Vasile cel Mare, a Sf. Grigorie Teologul și a Sf. Ioan Gură de Aur în ceea ce privește discernământul în pregătirea și trăirea vieții de familie.

Învățământul teologic, crucial pentru Biserică

Liturghia a fost urmată de un Parastas întru pomenirea ierarhilor, ctitorilor paraclisului și profesorilor facultății trecuți la Domnul.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a subliniat la final că Preafericitul Părinte Patriarh Daniel poartă o grijă deosebită pentru învățământul teologic, pentru formarea temeinică a viitorilor slujitori, în contextul în care se încearcă marginalizarea influenței Bisericii în societate.

„Totuși, societatea apreciază activitatea Bisericii, lucru care se oglindește în recentul sondaj de opinie în care Biserica este singura instituție care a crescut în încrederea poporului, deși, prin diferite mijloace se duce un război de denigrare a ei”, a subliniat Preasfinția Sa.

„De aici răspunderea fiecăruia dintre noi de a fi modele, la rândul nostru, pentru că suntem aici, unde învățăm, printre altele, să împropriem Modelul suprem, Care este Hristos, modelele celor trei ierarhi și ale sfinților.”

Familia creștină română a rodit și ea sfinți

Ierarhul a apreciat legătura făcută în cuvântul de învățătură cu familia creștină, omagiată în acest an de Patriarhia Română printr-o tematică dedicată, și a amintit că familia este întemeiată de Dumnezeu în rai odată cu crearea lui Adam și a Evei și binecuvântată de Mântuitorul Iisus Hristos prin participarea la nunta din Cana Galileei.

„Această grijă a Bisericii pentru familie este o constantă, de la femeile mironosițe până la sfintele femei din vremea noastră”, a adăugat episcopul vicar patriarhal.

„Biserica noastră va marca un eveniment cu totul deosebit, unic până la această vreme, lucrarea canonizării a 16 sfinte femei românce, în data de 6 februarie la Catedrala Patriarhală”, a amintit Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

„Lucrul acesta arată că familia creștină românească, fidelă țării, fidelă Bisericii și fidelă lui Hristos, a rodit sfințenie așa cum s-a întâmplat în familie celor trei sfinți ierarhi sărbătoriți astăzi.”

Părintele Decan Cosmin Pricop i-a mulțumit ierarhului pentru prezență și cuvinte.

„E adevărat, Sfinții Trei Ierarhi sunt modele și reprezintă modele pentru fiecare dintre noi”, a spus părintele decan. „Cred că ar fi bine să începem să ne gândim că ei sunt modele și pentru noi ca profesori.”

„Trebuie să ducem mai departe această moștenire pe care o avem de la Sfinții Trei Ierarhi, și de la profesorii noștri, de la întașii noștri”, a concluzionat Părintele Lector Cosmin Pricop.

Slujba a fost transmisă live online de Trinitas TV, Televiziunea Patriarhiei Române.

Dies Academicus

Ceremoniile au continuat la sediul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, unde pr. prof. univ. dr. Vasile Gordon a susținut prelegerea „Armonia dintre cuvânt și faptă în viața și propovăduirea Sfinților Trei Ierarhi”.

A urmat lansarea volumului „Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325) – Baza unității Bisericii”, apărut la Ed. Basilica a Patriarhiei Române, și Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă din București pe anul 2025.

Sfinții Trei Ierarhi sunt cinstiți ca ocrotitori de toate instituțiile de învățământ teologic ortodox.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu